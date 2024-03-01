Обычную сосиску показали под микроскопом. Что там "прячется" (видео)

Блогер Micro Zoom Guy, показывающий людям разные продукты и предметы под микроскопом, решил ошарашить сеть. Он снял на видео, что можно увидеть на обычной сосиске, если использовать макролинзу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым блогер поделился в Instagram .

Как выглядит сосиска под микроскопом

Блогер разрезал обычный полуфабрикат, взял кусочек и показал, что в нем "прячется". Как оказалось, там есть паразиты.

Кроме этого, у сосиска будто бы был "дополнительный ингредиент" в виде странных черных нитей, похожих на волосы, ткань или что-то другое.

Что внутри сосиски (скриншоты)

Мало того, маленькие паразиты, живущие в сосиске, двигались и были очень активными. Вероятно, это свидетельствует об опасности полуфабриката.

Как реагирует сеть

В комментариях под постом блогера пользователи пишут, что их очень испугало то, что они увидели в сосиске. Также пользователи отмечают: