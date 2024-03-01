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Обычную сосиску показали под микроскопом. Что там "прячется" (видео)

Пятница 01 марта 2024 18:01
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Обычную сосиску показали под микроскопом. Что там "прячется" (видео) Что "прячется" внутри сосиски (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Micro Zoom Guy, показывающий людям разные продукты и предметы под микроскопом, решил ошарашить сеть. Он снял на видео, что можно увидеть на обычной сосиске, если использовать макролинзу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым блогер поделился в Instagram .

Как выглядит сосиска под микроскопом

Блогер разрезал обычный полуфабрикат, взял кусочек и показал, что в нем "прячется". Как оказалось, там есть паразиты.

Кроме этого, у сосиска будто бы был "дополнительный ингредиент" в виде странных черных нитей, похожих на волосы, ткань или что-то другое.

Обычную сосиску показали под микроскопом. Что там &quot;прячется&quot; (видео)

Обычную сосиску показали под микроскопом. Что там &quot;прячется&quot; (видео)

Обычную сосиску показали под микроскопом. Что там &quot;прячется&quot; (видео)

Что внутри сосиски (скриншоты)

Мало того, маленькие паразиты, живущие в сосиске, двигались и были очень активными. Вероятно, это свидетельствует об опасности полуфабриката.

Как реагирует сеть

В комментариях под постом блогера пользователи пишут, что их очень испугало то, что они увидели в сосиске. Также пользователи отмечают:

  • "Нематоды везде. Они не вредны"
  • "Если увеличить так близко, наверное, большинство вещей, которые мы едим, они выглядели бы примерно так же"
  • "Это правда?"
  • "Думаю, часть грязи - от ваших рук и ножа"
  • "Боже, это те микроорганизмы, которые буквально везде в мире! Так отвратительно".

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