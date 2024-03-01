Обычную сосиску показали под микроскопом. Что там "прячется" (видео)
Блогер Micro Zoom Guy, показывающий людям разные продукты и предметы под микроскопом, решил ошарашить сеть. Он снял на видео, что можно увидеть на обычной сосиске, если использовать макролинзу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым блогер поделился в Instagram .
Как выглядит сосиска под микроскопом
Блогер разрезал обычный полуфабрикат, взял кусочек и показал, что в нем "прячется". Как оказалось, там есть паразиты.
Кроме этого, у сосиска будто бы был "дополнительный ингредиент" в виде странных черных нитей, похожих на волосы, ткань или что-то другое.
Что внутри сосиски (скриншоты)
Мало того, маленькие паразиты, живущие в сосиске, двигались и были очень активными. Вероятно, это свидетельствует об опасности полуфабриката.
Как реагирует сеть
В комментариях под постом блогера пользователи пишут, что их очень испугало то, что они увидели в сосиске. Также пользователи отмечают:
- "Нематоды везде. Они не вредны"
- "Если увеличить так близко, наверное, большинство вещей, которые мы едим, они выглядели бы примерно так же"
- "Это правда?"
- "Думаю, часть грязи - от ваших рук и ножа"
- "Боже, это те микроорганизмы, которые буквально везде в мире! Так отвратительно".
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