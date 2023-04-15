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Дерматолог розповіла, як без шкоди для здоров'я економити на косметиці

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Субота 15 квітня 2023 16:03
Дерматолог розповіла, як без шкоди для здоров'я економити на косметиці Як можна економити на косметиці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто замислюється у скільки обходиться жіноча краса. Все тому, що засоби для догляду за волоссям і шкірою, декоративна косметика, особливо брендових виробників, коштує не дешево. Однак, є способи, які допоможуть зекономити.

Про це повідомила дерматолог Тетяна Пасєка в Instagram.

Як зекономити на косметиці

Дерматолог радить обирати косметичні засоби, які ви зможете купувати собі протягом кількох місяців, а не одноразово.

Зокрема, можна зекономити на таких базових засобах:

  • для очищення шкіри (гель, пінка для вмивання);
  • для зволоження (крем, крем-гель, емульсія).

Експерт пояснила, що такі засоби мають властивість швидко закінчуватись, тому їх потрібно швидше поновлювати.

На чому не можна економити

На засобах з активами дерматолог радить не економити. До них входить ретинол, вітамін С, ніацинамід, пептиди, азелаінова та гіалуронова кислота.

У виробництві сироваток використовуються новітні технології і наукові досягнення, тому вони коштують так дорого.

"Наука не стоїть на місці і з'являються дещо бюджетніші варіанти. Головне не експериментувати", - йдеться у повідомленні.

Не соромтеся брати тестери

У будь-якому великому магазині можна взяти з собою пробник продукту, що вас зацікавив, щоб перевірити, наскільки він вам підходить і розглянути відтінок при природному освітленні.

До того ж пробниками можна урізноманітнити свою косметичку без витрат і у цьому немає нічого поганого.

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