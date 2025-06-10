Звичайний інгредієнт для суші може знизити рівень холестерину та високий тиск

Чи знали ви, що один інгредієнт для суші може знизити рівень холестерину та високий кров'яний тиск?

Який саме це продукт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на News Medical .

Чорне насіння кунжуту стало зростаючим трендом у галузі оздоровлення та харчової промисловості. Десерти, спреди, салати та заправки часто включають чорне вугільне насіння, щоб додати естетичного контрасту. Однак ці потужні маленькі насінини також містять значний оздоровчий ефект: лише 2,5 грами або половина чайної ложки достатньо, щоб почати бачити різницю в рівнях холестерину.

Здоров'я серця

Чорне насіння кунжуту століттями використовувалося в традиційній китайській медицині, стверджуючи, що воно "живить кров". Насправді, це може бути не так вже й далеко від істини.

В одному дослідженні експерти заявили, що у людей, які щодня їли 2,5 грами насіння, протягом місяця спостерігалося зниження систолічного артеріального тиску на 6%.

Дослідження 2012 року показало, що 40 грамів насіння щодня протягом двох місяців знизили рівень холестерину на 10%. Інші дослідження на людях і тваринах показали, що насіння підвищує рівень антиоксидантів у крові. Ця молекула захищає клітини від пошкодження та стресу.

Нирки та печінка

Одне дослідження, присвячене пацієнтам із захворюваннями нирок, показало, що щоденне вживання суміші насіння, включаючи шість грамів насіння кунжуту, протягом трьох місяців може знизити маркери запалення до 79%.

У наукових роботах, де були задіяні миші, щоденне вживання чорного насіння кунжуту покращувало рівень інсуліну, зменшувало запалення печінки та накопичення жиру.

Волосся та шкіра

Традиційно вважалося, що чорне насіння кунжуту запобігає посивінню волосся та покращує тон шкіри. Хоча це не має багато наукових підтверджень, обмежені дослідження все ж припускають, що воно може сприяти росту волосся та зменшувати посивіння. О

дне дослідження показало, що кунжутна олія може допомогти захистити шкіру від пошкодження УФ-променями сонця, запобігаючи сонячним опікам, зморшкам та ранньому старінню шкіри. Вона також може покращити еластичність шкіри та утримання вологи. Інше дослідження виявило, що вона також зменшувала біль при масажі травмованих кінцівок у травматологічних відділеннях.

Поживні речовини

Дві столові ложки чорного насіння кунжуту містять близько трьох-чотирьох грамів корисних жирів. Вони також багаті білком, клітковиною, кальцієм, магнієм, фосфором, міддю, цинком та залізом серед інших мінералів. Хоча біле насіння кунжуту все ще має чимало корисних властивостей для здоров'я, чорне насіння має вищу концентрацію кальцію, заліза та магнію. Чорне насіння кунжуту також багате на вітаміни B1, B6 та E.