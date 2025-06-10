Обычный ингредиент для суши может снизить уровень холестерина и высокое давление
Знали ли вы, что один ингредиент для суши может снизить уровень холестерина и высокое кровяное давление?
Какой именно это продукт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на News Medical.
Черные семена кунжута стали растущим трендом в области оздоровления и пищевой промышленности. Десерты, спреды, салаты и заправки часто включают черные угольные семена, чтобы добавить эстетического контраста. Однако эти мощные маленькие семечки также содержат значительный оздоровительный эффект: всего 2,5 грамма или половина чайной ложки достаточно, чтобы начать видеть разницу в уровнях холестерина.
Здоровье сердца
Черные семена кунжута веками использовались в традиционной китайской медицине, утверждая, что они "питают кровь". На самом деле, это может быть не так уж далеко от истины.
В одном исследовании эксперты заявили, что у людей, которые ежедневно ели 2,5 грамма семян, в течение месяца наблюдалось снижение систолического артериального давления на 6%.
Исследование 2012 года показало, что 40 граммов семян ежедневно в течение двух месяцев снизили уровень холестерина на 10%. Другие исследования на людях и животных показали, что семена повышают уровень антиоксидантов в крови. Эта молекула защищает клетки от повреждения и стресса.
Почки и печень
Одно исследование, посвященное пациентам с заболеваниями почек, показало, что ежедневное употребление смеси семян, включая шесть граммов семян кунжута, в течение трех месяцев может снизить маркеры воспаления до 79%.
В научных работах, где были задействованы мыши, ежедневное употребление черных семян кунжута улучшало уровень инсулина, уменьшало воспаление печени и накопление жира.
Волосы и кожа
Традиционно считалось, что черные семена кунжута предотвращает поседение волос и улучшает тон кожи. Хотя это не имеет много научных подтверждений, ограниченные исследования все же предполагают, что оно может способствовать росту волос и уменьшать поседение. О
одно исследование показало, что кунжутное масло может помочь защитить кожу от повреждения УФ-лучами солнца, предотвращая солнечные ожоги, морщины и раннее старение кожи. Оно также может улучшить эластичность кожи и удержание влаги. Другое исследование показало, что она также уменьшала боль при массаже травмированных конечностей в травматологических отделениях.
Питательные вещества
Две столовые ложки черных семян кунжута содержат около трех-четырех граммов полезных жиров. Они также богаты белком, клетчаткой, кальцием, магнием, фосфором, медью, цинком и железом среди других минералов. Хотя белые семена кунжута все еще имеют немало полезных свойств для здоровья, черные семена имеют более высокую концентрацию кальция, железа и магния. Черные семена кунжута также богаты витаминами B1, B6 и E.
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