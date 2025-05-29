Названо найкориснішу рибу для всієї родини: їжте і живіть довше

Лосось давно вважався однією з найкорисніших риб, але його дешевший аналог - атлантична скумбрія може виявитися кращим вибором.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.

Яка риба корисніша за лосось

Дієтолог Бартош Кульчинський стверджує, що за харчовою цінністю скумбрія не тільки дорівнює лососю, але навіть перевершує його. Ба більше, ця риба набагато доступніша.

Фахівці постійно закликають до того, щоб риба була частіше на наших столах. Вона є джерелом цінних поживних речовин, які мають вирішальне значення для здоров’я. Однак багато споживачів відмовляються від її регулярного споживання, пояснюючи це високими цінами.

Хоча деякі види риби дійсно можуть бути дорогими, на ринку є дешевші альтернативи, які так само гарні за якістю. Прикладом може служити атлантична скумбрія.

Скумбрія проти лосося - що каже експерт?

За словами Кульчинського, атлантична скумбрія є найкращим вибором, коли мова йде про здорову рибу. В одному зі своїх відео він заявив, що скумбрія перевершує лосось за вмістом омега-3 жирних кислот. Атлантична скумбрія містить на 40 % більше омега-3 кислот, ніж лосось.

У 100 г скумбрії міститься від 3 тисяч до 4 тис. мг омега-3 кислот, тоді як лосось містить їх близько 2 тис. мг.

Омега-3 жирні кислоти - не єдина перевага скумбрії. Ця риба також багата селеном, елементом, необхідним для правильного функціонування щитовидної залози, і вітамінами групи B, включаючи B12 і B3.

Як найкраще приготувати скумбрію?

Скумбрію, як і іншу рибу, можна приготувати різними способами. Однак дієтолог застерігає від смаження, яке не тільки підвищує калорійність страви, але й знищує частину цінних поживних речовин. Краще рішення - запікання, яке зберігає цілющі властивості риби.

Кульчинський також звертає увагу на копчену скумбрію – вона не тільки смачна, але й легкодоступна, її можна знайти в більшості магазинів.

Атлантична скумбрія є прекрасним прикладом того, що здорове харчування не обов’язково має бути дорогим. Високий вміст омега-3 жирних кислот, селену та вітамінів групи В робить його цінним замінником лосося.