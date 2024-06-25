Звичайні птахи перетворюються на кровожерливих "камікадзе": хто вони та в чому небезпека

У Великобританії помітили, що звичайні чайки можуть перетворюватися на "камікадзе", які атакують листонош, і це дуже небезпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Daily Star.
Працівники служби доставки настільки налякані птахами, що звинувачують їх у виниклих затримках. Їм вдалося розіслати домовласникам листи з попередженням про те, що чайки настільки агресивні, що заважають листоношам виконувати свою роботу.
У записці для мешканців Богдара-Уей у Ліскірді, менеджер поштової компанії "Royal Mail" говорить, що через несподівані "летючі загрози" виникли "труднощі з безпечним доставленням пошти".
Райан Лін додав, що чайки, які гніздяться на дахах, особливо агресивні.
"Як ви, можливо, знаєте, зараз ми маємо деякі труднощі з безпечною доставкою вам і вашим сусідам через чайок в цьому районі, які нападають на доставників, щоб захистити своїх дитинчат," - сказав він.
"Якщо в якийсь день ми не зможемо доставити вам пошту, вашу посилку буде повернуто на склад у місто, де вона буде надійно зберігатися доти, доки ми не спробуємо доставити її наступного дня," - пояснили на пошті.
У листі зізнається, що ситуація "не ідеальна", і є звернення до місцевих жителів про прохання прийняти "вибачення за будь-які незручності, які це може спричинити".
"Хоча Royal Mail прагне забезпечити постійну щоденну доставку на всі адреси, ми приділяємо першорядну увагу безпеці наших співробітників" - також додав Райан Лін.
Також менеджер розповідає, що компанія щодня стежить за ситуацією, і готується якнайшвидше відновити нормальне обслуговування.
Один місцевий житель сказав, що всі напади можуть бути справою рук однієї чайки, що гніздиться на даху його будинку.
"У нас одні й ті ж чайки гніздяться вже кілька років, відколи я тут. Це завжди одні й ті самі птахи. Вони на мене чомусь не нападають, але листоноші та всі муніципальні працівники рятуються втечею" - розповідає житель міста.
Далі очевидці діляться історіями, як чайки нападають і збивають з ніг літніх людей, але один із сусідів "теж кидає в них усілякі речі". У людей це викликає усмішку та сміх.
"Ми ніколи раніше не отримували листів від Королівської пошти, тож це безперечно перший лист, і він мене розсмішив. Я не проти, якщо будуть затримки з відправкою пошти… ми захищаємо чайок, а вони захищають своїх дитинчат" - висловлюють думку жителі цього району.
Багато хто із місцевих думає, що ці птахи неймовірно милі, навіть якщо листоноші з цим не згодні.
Також відомо, що чайки-психопати також влаштували скандал на одному із найпопулярніших курортів Великобританії.
Власники магазинів у Блекпулі кажуть, що проблема "виходить з-під контролю", оскільки пікіруючі птахи відбирають їжу у дітей, людей похилого віку та інвалідів.
Повідомлення про напади птахів на людей також надходять з інших районів Великобританії.
Серед жертв - 56-річний Майкл Бредвелл, на якого агресивні чайки напали під час прогулянки із собакою.
Раніше ми повідомляли, як виглядає "найпотворніша собака у світі" - 8-річний пекінес Вайлд.
Також ми публікували відео, що буває, коли кошеня зростає серед собак.