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Ось що буває, коли кошеня зростає серед собак: миле відео стає хітом

Понеділок 24 червня 2024 12:45
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Ось що буває, коли кошеня зростає серед собак: миле відео стає хітом Гавкаючий кіт розсмішив користувачів Інтернету (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Відео з кошеням, яке виросло серед собак і навчилося гавкати, замилувало користувачів з усього світу.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує і вам посміятися з цього прикольного ролика, який опублікувавали на Reddit. (Щоб переглянути відео доскрольте сторінку донизу).

Головним героєм відео стало кошеня, яке ходить по дивану і час від часу гавкає, привертаючи увагу своєї хазяйки.

"Коли ваше кошеня росте серед собак. Дивитися зі звуком!" - пише автор відео.

Ролик з "двомовним котом" миттєво зібрав велику кількість лайків і коментарів.

"Нарешті я побачив кота, який гавкає. Я можу померти щасливо", - пише один з юзерів.

"Це наймиліша річ, яку я бачив за весь день", - додає інший.

"Моя собака муркоче, коли вона щаслива, але я ніколи раніше не бачив, щоб кіт гавкав!" - коментує третій.

Ось що буває, коли кошеня зростає серед собак: миле відео стає хітом

Гавкаючий кіт розсмішив користувачів Інтернету (ілюстративне фото: Freepik)

Дехто жартує, що "у кошеня криза ідентичності".

А один з коментаторів зауважив, що “котик навіть вигинає тіло, наче цуценя, що хоче гратися”.

Разом з тим деякі користувачі Reddit пишуть, що теж зіштовхувалися з подібним.

"Одного разу я прийшов додому з роботи. Моя дружина піднесла палець до губ і сказала: “Слухай". Я почув “гав, гав, гав" і знайшов джерело гавкоту - наш кіт, який цілими днями спостерігав за сусідськими собаками, гавкав через задні двері на собаку", - пише чоловік Ардтай.

Пропонуємо і вам насолодитися цими незвичайними кадрами!

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