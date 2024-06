Ось що буває, коли кошеня зростає серед собак: миле відео стає хітом

Головним героєм відео стало кошеня, яке ходить по дивану і час від часу гавкає, привертаючи увагу своєї хазяйки.

"Коли ваше кошеня росте серед собак. Дивитися зі звуком!" - пише автор відео.

Ролик з "двомовним котом" миттєво зібрав велику кількість лайків і коментарів.

"Нарешті я побачив кота, який гавкає. Я можу померти щасливо", - пише один з юзерів.

"Це наймиліша річ, яку я бачив за весь день", - додає інший.

"Моя собака муркоче, коли вона щаслива, але я ніколи раніше не бачив, щоб кіт гавкав!" - коментує третій.

Гавкаючий кіт розсмішив користувачів Інтернету (ілюстративне фото: Freepik)

Дехто жартує, що "у кошеня криза ідентичності".

А один з коментаторів зауважив, що “котик навіть вигинає тіло, наче цуценя, що хоче гратися”.

Разом з тим деякі користувачі Reddit пишуть, що теж зіштовхувалися з подібним.

"Одного разу я прийшов додому з роботи. Моя дружина піднесла палець до губ і сказала: “Слухай". Я почув “гав, гав, гав" і знайшов джерело гавкоту - наш кіт, який цілими днями спостерігав за сусідськими собаками, гавкав через задні двері на собаку", - пише чоловік Ардтай.

Пропонуємо і вам насолодитися цими незвичайними кадрами!