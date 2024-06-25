Обычные птицы превращаются в кровожадных "камикадзе": кто они и в чем опасность

Почтальоны бегут от чаек-психопатов

Сотрудники службы доставки настолько напуганы птицами, что обвиняют их в возникших задержках. Им удалось разослать домовладельцам письма с предупреждением о том, что чайки настолько агрессивны, что мешают почтальонам выполнять свою работу.

В записке для жителей Богдара-Уэй в Лискирде, менеджер почтовой компании "Royal Mail" говорит, что из-за неожиданных "летучих угроз" возникли "трудности с безопасной доставкой почты".

Райан Лин добавил, что чайки, которые гнездятся на крышах, особенно агрессивны.

"Как вы, возможно, знаете, сейчас у нас есть некоторые трудности с безопасной доставкой вам и вашим соседям из-за чаек в этом районе, которые нападают на доставщиков, чтобы защитить своих детенышей," - сказал он.

"Если в какой-то день мы не сможем доставить вам почту, ваша посылка будет возвращена на склад в город, где она будет надежно храниться, пока мы не попытаемся доставить ее на следующий день," - объяснили на почте.

В письме признается, что ситуация "не идеальна", и есть обращение к местным жителям о просьбе принять "извинения за любые неудобства, которые это может привести".

"Хотя Royal Mail стремится обеспечить постоянную ежедневную доставку по всем адресам, мы уделяем первостепенное внимание безопасности наших сотрудников" - также добавил Райан Лин.

Также менеджер рассказывает, что компания ежедневно следит за ситуацией и готовится как можно быстрее восстановить нормальное обслуживание.

Чем вызвана агрессия птиц

Один местный житель сказал, что все нападения могут быть делом рук одной чайки, гнездящейся на крыше его дома.

"У нас одни и те же чайки гнездятся уже несколько лет, с тех пор как я здесь. Это всегда одни и те же птицы. Они на меня почему-то не нападают, но почтальоны и все муниципальные работники спасаются бегством" - рассказывает житель города.

Далее очевидцы делятся историями, как чайки нападают и сбивают с ног пожилых людей, но один из соседей "тоже бросает в них всякие вещи". У людей это вызывает улыбку и смех.

"Мы никогда раньше не получали писем от Королевской почты, поэтому это безусловно первое письмо, и оно меня рассмешило. Я не против, если будут задержки с отправкой почты… мы защищаем чаек, а они защищают своих детенышей" - высказывают мнение жители этого района.

Многие из местных думают, что эти птицы невероятно милы, даже если почтальоны с этим не согласны.

Подобные случаи

Также известно, что чайки-психопаты устроили скандал на одном из самых популярных курортов Великобритании.

Владельцы магазинов в Блэкпуле говорят, что проблема "выходит из-под контроля", поскольку пикирующие птицы отбирают еду у детей, стариков и инвалидов.

Сообщения о нападениях птиц на людей также поступают из других районов Великобритании.

Среди жертв - 56-летний Майкл Брэдвелл, на которого агрессивные чайки напали во время прогулки с собакой.