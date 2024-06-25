Обычные птицы превращаются в кровожадных "камикадзе": кто они и в чем опасность

В Великобритании заметили, что обычные чайки могут превращаться в "камикадзе", которые атакуют почтальонов, и это очень опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Star .
Сотрудники службы доставки настолько напуганы птицами, что обвиняют их в возникших задержках. Им удалось разослать домовладельцам письма с предупреждением о том, что чайки настолько агрессивны, что мешают почтальонам выполнять свою работу.
В записке для жителей Богдара-Уэй в Лискирде, менеджер почтовой компании "Royal Mail" говорит, что из-за неожиданных "летучих угроз" возникли "трудности с безопасной доставкой почты".
Райан Лин добавил, что чайки, которые гнездятся на крышах, особенно агрессивны.
"Как вы, возможно, знаете, сейчас у нас есть некоторые трудности с безопасной доставкой вам и вашим соседям из-за чаек в этом районе, которые нападают на доставщиков, чтобы защитить своих детенышей," - сказал он.
"Если в какой-то день мы не сможем доставить вам почту, ваша посылка будет возвращена на склад в город, где она будет надежно храниться, пока мы не попытаемся доставить ее на следующий день," - объяснили на почте.
В письме признается, что ситуация "не идеальна", и есть обращение к местным жителям о просьбе принять "извинения за любые неудобства, которые это может привести".
"Хотя Royal Mail стремится обеспечить постоянную ежедневную доставку по всем адресам, мы уделяем первостепенное внимание безопасности наших сотрудников" - также добавил Райан Лин.
Также менеджер рассказывает, что компания ежедневно следит за ситуацией и готовится как можно быстрее восстановить нормальное обслуживание.
Один местный житель сказал, что все нападения могут быть делом рук одной чайки, гнездящейся на крыше его дома.
"У нас одни и те же чайки гнездятся уже несколько лет, с тех пор как я здесь. Это всегда одни и те же птицы. Они на меня почему-то не нападают, но почтальоны и все муниципальные работники спасаются бегством" - рассказывает житель города.
Далее очевидцы делятся историями, как чайки нападают и сбивают с ног пожилых людей, но один из соседей "тоже бросает в них всякие вещи". У людей это вызывает улыбку и смех.
"Мы никогда раньше не получали писем от Королевской почты, поэтому это безусловно первое письмо, и оно меня рассмешило. Я не против, если будут задержки с отправкой почты… мы защищаем чаек, а они защищают своих детенышей" - высказывают мнение жители этого района.
Многие из местных думают, что эти птицы невероятно милы, даже если почтальоны с этим не согласны.
Также известно, что чайки-психопаты устроили скандал на одном из самых популярных курортов Великобритании.
Владельцы магазинов в Блэкпуле говорят, что проблема "выходит из-под контроля", поскольку пикирующие птицы отбирают еду у детей, стариков и инвалидов.
Сообщения о нападениях птиц на людей также поступают из других районов Великобритании.
Среди жертв - 56-летний Майкл Брэдвелл, на которого агрессивные чайки напали во время прогулки с собакой.
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