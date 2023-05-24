Звичайна випадковіть чи подорожі у часі: на картині 17-го століття помітили річ із майбутнього

Що саме помітили на старовинній картині

На картині Фердинанда Бола зображений 8-річний хлопчик, який стоїть біля столу з їжею і стискає в руці чашку. Підліток одягнений у вбрання тієї епохи - чорній куртці, плащі, білій сорочці з воланами, шкарпетках та чорних черевиках.

Але найцікавіша деталь, яка власне і привернула увагу любителів мистецтва - на взутті хлопчика уважні відвідувачі помітили білу галочку, яка дуже схожа на культовий логотип Nike.

"Це викликало резонанс серед користувачів соціальних мереж, коли минулого року ми опублікували твіт у день народження художника, просячи людей помітити більш "сучасну" деталь, уважніше придивившись до взуття хлопчика на портреті", - сказав прес-секретар Національної галереї.

Зазначається, що робота голландського художника була в приватній колекції, але експонувалась у Національній галереї до лютого минулого року. Картину продали з аукціону в 2015 році за 6,44 млн доларів.

Це полотно вважають найкращим портретом Фердинанда Бола і є визначним моментом у його кар’єрі, коли він вийшов із тіні свого наставника - голландського художника Рембрандта.

"Кросівки Nike" на старовинній картині (скриншот)

Як це пояснюють експерти

Користувачі інтернету одразу почали висувати теорію про подорожі у часу. Вони припускають, що людина з майбутнього вплинула на автора картини чи дійових осіб, причетних до її написання.

Втім колекціонер кросівок Брендон Мартінес вважає, що ця біла смужка, яку у сучасному світі асоціюють із брендом Nike, може бути всього лиш частиною шкарпетки, яка видніється на стику взуття і "язичка".

Також він зауважив, що форма взуття на картині зовсім не підходить для кросівок.

"Широка плоска передня частина стопи виглядає надзвичайно незручною. Хоча тонка "галочка" на малюнку виглядає як оригінальний дизайн бренду", - додав експерт.

Також багато хто вважає, що це може бути випадкова схожість із сучасною емблемою.

Зазначимо, що первинно знак Nike створювали, як зображення крил богині Ніки, тому дизайнер емблеми точно не надихнувся цією картиною.