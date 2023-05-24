Обычная случайность или путешествия во времени: на картине 17-го века заметили вещь из будущего

Что именно заметили на старинной картине

На картине Фердинанда Бола изображен 8-летний мальчик, стоящий возле стола с едой и сжимающий в руке чашку. Подросток одет в наряды той эпохи - в черной куртке, плаще, белой рубашке с воланами, носках и черных ботинках.

Но самая интересная деталь, которая и привлекла внимание любителей искусства, на обуви мальчика внимательные посетители заметили белую галочку, очень похожую на культовый логотип Nike.

"Это вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей, когда в прошлом году мы опубликовали твит в день рождения художника, прося людей заметить более "современную" деталь, внимательнее присмотревшись к обуви мальчика на портрете", - сказал пресс-секретарь Национальной галереи.

Добавим, что работа голландского художника была в частной коллекции, но экспонировалась в Национальной галерее до февраля прошлого года. Картину продали с аукциона в 2015 году за 6,44 млн. долларов.

Это полотно считают лучшим портретом Фердинанда Бола и он является выдающимся моментом в его карьере, когда он вышел с тени своего наставника, голландского художника Рембрандта.

"Кроссовки Nike" на старинной картине (скриншот)

Как это объясняют эксперты

Пользователи интернета сразу начали выдвигать теорию о путешествиях во времени. Они предполагают, что человек из будущего повлиял на автора картины или действующих лиц, причастных к его написанию.

Однако коллекционер кроссовок Брендон Мартинес считает, что эта белая полоска, которую в современном мире ассоциируют с брендом Nike, может быть всего лишь частью носка, который виднеется на стыке обуви и "язычка".

Также он отметил, что форма обуви на картине совсем не подходит для кроссовок.

"Широкая плоская передняя часть стопы выглядит очень неудобной. Хотя тонкая "галочка" на рисунке выглядит как оригинальный дизайн брэнда", - добавил эксперт.

Также многие считают, что это может быть случайное сходство с современной эмблемой.

Отметим, что первоначально знак Nike создавали как изображение крыльев богини Ники, поэтому дизайнер эмблемы точно не вдохновился этой картиной.