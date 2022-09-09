Звезды станут проводниками поездов в Киеве: как проехаться с любимыми артистами

Таким образом, жители и гости столицы смогут проехаться в поездах вместе с любимыми исполнителями, пообщаться с певцами, популярными блогерами и шоуменами.

Когда пустят звездные поезда

Сделать это можно уже в это воскресенье, 11 сентября. Необычные музыкальные поезда будут курсировать в эту дату с 15:00 до 18:00.

Стоимость билетов

Проезд для детей до 14 лет - бесплатный.

Для взрослых действуют обычные тарифы.

Какие артисты и шоумены будут

Отмечается, что к рядам железнодорожников присоединятся:

Wellboy,

Андрей Джеджула,

Килиммен из группы Калуш,

Александр Пикалов,

Мила Еремеева,

Анна Тринчер,

Positiff,

Probass & Hardi,

Mozgi,

Ivan Navi,

Амадор Лопес,

100лица,

Kishe.

Где покататься

Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4.

Туда можно удобно доехать киевской кольцевой электричкой (выходить следует на станции Сырец).