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Звезды станут проводниками поездов в Киеве: как проехаться с любимыми артистами

Фото: поезд Киевской детской железной дороги (facebook.com/childrens.railway.in.kyiv)
Автор: Владимир Костырин

Известные украинские артисты на один день сменят амплуа и станут железнодорожниками. "Поработают" звезды проводниками поездов в Киеве на Детской железной дороге.

Об этом 9 сентября передали в Укрзализныце на Telegram-канале.

Таким образом, жители и гости столицы смогут проехаться в поездах вместе с любимыми исполнителями, пообщаться с певцами, популярными блогерами и шоуменами.

Когда пустят звездные поезда

Сделать это можно уже в это воскресенье, 11 сентября. Необычные музыкальные поезда будут курсировать в эту дату с 15:00 до 18:00.

Стоимость билетов

Проезд для детей до 14 лет - бесплатный.

Для взрослых действуют обычные тарифы.

Какие артисты и шоумены будут

Отмечается, что к рядам железнодорожников присоединятся:

  • Wellboy,
  • Андрей Джеджула,
  • Килиммен из группы Калуш,
  • Александр Пикалов,
  • Мила Еремеева,
  • Анна Тринчер,
  • Positiff,
  • Probass & Hardi,
  • Mozgi,
  • Ivan Navi,
  • Амадор Лопес,
  • 100лица,
  • Kishe.

Где покататься

Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4.

Туда можно удобно доехать киевской кольцевой электричкой (выходить следует на станции Сырец).

Напомним, ранее на сети детских железных дорог в столице стал курсировать легендарный ретро-паровоз Гр-336 после капремонта.

Также мы писали, что Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы, и появился график.

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