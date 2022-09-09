Звезды станут проводниками поездов в Киеве: как проехаться с любимыми артистами

Известные украинские артисты на один день сменят амплуа и станут железнодорожниками. "Поработают" звезды проводниками поездов в Киеве на Детской железной дороге.
Об этом 9 сентября передали в Укрзализныце на Telegram-канале.
Таким образом, жители и гости столицы смогут проехаться в поездах вместе с любимыми исполнителями, пообщаться с певцами, популярными блогерами и шоуменами.
Сделать это можно уже в это воскресенье, 11 сентября. Необычные музыкальные поезда будут курсировать в эту дату с 15:00 до 18:00.
Проезд для детей до 14 лет - бесплатный.
Для взрослых действуют обычные тарифы.
Отмечается, что к рядам железнодорожников присоединятся:
Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4.
Туда можно удобно доехать киевской кольцевой электричкой (выходить следует на станции Сырец).
Напомним, ранее на сети детских железных дорог в столице стал курсировать легендарный ретро-паровоз Гр-336 после капремонта.
Также мы писали, что Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы, и появился график.