Зірки стануть провідниками поїздів у Києві: як проїхатися з улюбленими артистами

Відомі українські артисти на один день змінять амплуа і стануть залізничниками. "Попрацюють" зірки провідниками поїздів у Києві на Дитячій залізниці.
Про це 9 вересня передали в Укрзалізниці на Telegram-каналі.
Таким чином, жителі і гості столиці зможуть проїхатися в поїздах разом з улюбленими виконавцями, поспілкуватися зі співаками, популярними блогерами і шоуменами.
Зробити це можна вже цієї неділі, 11 вересня. Незвичайні музичні потяги курсуватимуть в цю дату з 15:00 по 18:00.
Проїзд для дітей до 14 років - безплатний.
Для дорослих діють звичайні тарифи.
Зазначається, що до лав залізничників приєднаються:
Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку за адресою вул.Парково-Сирецька, 4.
Туди можна зручно доїхати Київською кільцевою електричкою (виходити слід на станції Сирець).
Нагадаємо, раніше на мережі дитячих залізниць у столиці став курсувати легендарний ретро-паровоз Гр-336 після капремонту.
Також ми писали, що київська кільцева електричка додає вечірні рейси, і з'явився графік.