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Зірки стануть провідниками поїздів у Києві: як проїхатися з улюбленими артистами

Фото: поїзд Київської дитячої залізниці (facebook.com/childrens.railway.in.kyiv)
Автор: Володимир Костирін

Відомі українські артисти на один день змінять амплуа і стануть залізничниками. "Попрацюють" зірки провідниками поїздів у Києві на Дитячій залізниці.

Про це 9 вересня передали в Укрзалізниці на Telegram-каналі.

Таким чином, жителі і гості столиці зможуть проїхатися в поїздах разом з улюбленими виконавцями, поспілкуватися зі співаками, популярними блогерами і шоуменами.

Коли пустять зіркові потяги

Зробити це можна вже цієї неділі, 11 вересня. Незвичайні музичні потяги курсуватимуть в цю дату з 15:00 по 18:00.

Вартість квитків

Проїзд для дітей до 14 років - безплатний.

Для дорослих діють звичайні тарифи.

Які артисти і шоумени будуть

Зазначається, що до лав залізничників приєднаються:

  • Wellboy,
  • Андрій Джеджула,
  • Килиммен з гурту Калуш,
  • Олександр Пікалов,
  • Міла Єремєєва,
  • Анна Трінчер,
  • Positiff,
  • Probass & Hardi,
  • Mozgi,
  • Ivan Navi,
  • Амадор Лопес,
  • 100лиця,
  • Kishe.

Де покататися

Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку за адресою вул.Парково-Сирецька, 4.

Туди можна зручно доїхати Київською кільцевою електричкою (виходити слід на станції Сирець).

Нагадаємо, раніше на мережі дитячих залізниць у столиці став курсувати легендарний ретро-паровоз Гр-336 після капремонту.

Також ми писали, що київська кільцева електричка додає вечірні рейси, і з'явився графік.

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