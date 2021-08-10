Украинец удивил достижением: проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины

Житель Николаевской области сделал необычное достижение. Владислав Козаченко проехал на старом велосипеде почти 600 километров. При этом, пока он ехал, играл гимн Украины на дудке.

Об этом рассказала журналистка Ксюша Машкова в Facebook .

"Этот музыкальный инструмент он сделал сам из пластиковых трубок. Впоследствии он прикрепил дудку к рулю транспортного средства", - написала Машкова.

Владислав начал свой путь 5 августа в Первомайске Николаевской области, а закончил через три дня в Тернополе.

Владислав Козаченко (фото: facebook.com/Ксюша Машкова)

"Придумал то, что умею лучше всего. А лучше всего я умею ездить на велосипеде и играть на дудке. Появилась такая идея", - сказал мужчина.

Такой необычный заезд мужчина посвятил 30-летию Независимости Украины. При этом он хотел зарегистрировать свое достижение в Национальном реестре рекордов Украины, но там не захотели принимать его заявку.