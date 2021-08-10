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Украинец удивил достижением: проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины

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Николаев, Вторник 10 августа 2021 16:12
Украинец удивил достижением: проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины Коллаж РБК-Украина: украинец проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины
Автор: Роман Мирончук

Житель Николаевской области сделал необычное достижение. Владислав Козаченко проехал на старом велосипеде почти 600 километров. При этом, пока он ехал, играл гимн Украины на дудке.

Об этом рассказала журналистка Ксюша Машкова в Facebook.

"Этот музыкальный инструмент он сделал сам из пластиковых трубок. Впоследствии он прикрепил дудку к рулю транспортного средства", - написала Машкова.

Владислав начал свой путь 5 августа в Первомайске Николаевской области, а закончил через три дня в Тернополе.

Украинец удивил достижением: проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины

Владислав Козаченко (фото: facebook.com/Ксюша Машкова)

"Придумал то, что умею лучше всего. А лучше всего я умею ездить на велосипеде и играть на дудке. Появилась такая идея", - сказал мужчина.

Такой необычный заезд мужчина посвятил 30-летию Независимости Украины. При этом он хотел зарегистрировать свое достижение в Национальном реестре рекордов Украины, но там не захотели принимать его заявку.

Напомним, харьковчанка похвасталась небывалой силой и установила рекорд Украины. Анна Васюк подняла над головой гантель весом 64 килограмма. Спортсменка заявила, что готовилась к этому рекорду 10 лет и планирует улучшать свои результате в дальнейшем.

Мы также писали о том, что 97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса за игру в теннис. Леонид Яковлевич Станиславский стал самым взрослым теннисистом во всем мире, который активно принимает участие в соревнованиях.

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Николаевская область украинец
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