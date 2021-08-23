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Зірки, які виконували гімн України: найкрасивіші відео

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Понеділок 23 серпня 2021 11:10
Зірки, які виконували гімн України: найкрасивіші відео Фото: хто із зірок виконував Державний Гімн України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На День Незалежності Державний гімн на різних заходах зазвичай виконують знамениті співаки та співачки країни. Найчастіше цю відповідальну місію на урочистих заходах, футбольних матчах і церемоніях довіряли народному артисту України Олександру Пономарьову.

Хто ще виконував Державний Гімн України на урочистостях, розповіли в матеріалі "Сьогодні".

Багато років державний гімн виконував Олександр Пономарьов, народний артист України.

Гімн України у виконанні Олександра Пономарьова

У 2019 році на "ході гідності" Державний Гімн України виконала Тіна Кароль.

Гімн України у виконанні Тіни Кароль

Ще один український музикант - Дзідзьо (Михайло Хома), представив власну версію Державного Гімну України. За словами артиста, перед виконанням він консультувався з Олександром Пономарьовим, як правильно виконати гімн перед великою аудиторією.

Гімн України у виконанні Дзідзьо

Чуттєвий вокал і неймовірне виконання Державного гімну показала співачка Злата Огневич.

Гімн України у виконанні Злати Огневич

Неодноразово виконувала Державний Гімн України й співачка Джамала. Вона виступала на церемонії підняття найбільшого державного прапора країни та згадала, як багато років тому вперше виконала національний гімн на поєдинку між кличкою і Повєткіним в Москві.

Гімн України у виконанні Джамали

Ще гімн України виконувала дружина Віталій Кличко - Наталя. Вона двічі виконувала національний гімн перед боксерськими поєдинками.

Гімн України у виконанні Наталії Кличко

У 2020 році зірки шоу-бізнесу України записали ролик з колективним виконанням Державного Гімну України.

Гімн України у виконанні зірок шоу-бізнесу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець проїхав майже 600 км на велосипеді, граючи на дудці гімн України.

А також розповідали про те, що у Києві маленькі футболісти заспівали гімн України та зворушили мережу.

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