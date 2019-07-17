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Звезду "Улиц разбитых фонарей" срочно доставили в больницу: подробности

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 15:58
Звезду "Улиц разбитых фонарей" срочно доставили в больницу: подробности
Фото: коллаж РБК-Украина

Российского актера забрали в больницу из-за проблем с сердцем

Знаменитый российский актер Юрий Кузнецов был срочно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Стало известно, что актер испытывает проблемы с сердцем. Об этом сообщают российские СМИ.

Артисту сделали операцию и сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Подробности его состояния пока не раскрываются.

Позже дочь актера заявила, что у ее 72-летнего отца со здоровьем все в порядке, и он просто проходит плановый осмотр в поликлинике.

Звезду &quot;Улиц разбитых фонарей&quot; срочно доставили в больницу: подробности

Юрий Кузнецов (фото: rumirnov.ru)

Юрий Кузнецов больше всего известен телезрителю по роли начальника РУВД Петренко по прозвищу Мухомор в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Опера. Хроники убойного отдела".

Он также снялся в таких фильмах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Мой друг Иван Лапшин", "Собачье сердце", "Брат", "Антикиллер", "Остров" и др.

Напомним, что известный ирландский актер Карл Шилдс, который снимался в "Бэтмене" и "Нокауте" внезапно умер во время съемок сериала "Город-сказка". 47-летний актер просто не проснулся.

Ранее сообщалось о том, что известная актриса Мария Куликова, которая часто снимается в Украине, рассказала поклонникам о своем самочувствии и объяснила, почему она пропала из соцсетей.

Мы также писали о том, что Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован во время своего тура по России.

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