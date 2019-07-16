Просто не проснулся: на съемках внезапно умер актер из фильма "Бэтмен"

Умер известный актер (pixabay.com)

Коллеги признались, что артист плохо себя чувствовал накануне, но они не вызвали ему медиков

Известный ирландский актер, звезда фильмов "Бэтмен" и "Нокаут" внезапно умер во время съемок сериала "Город-сказка". Карл Шилдс уснул в перерыве и просто не проснулся. Ему было всего 47 лет.

Коллеги по съемочной площадке рассказали, что Карл Шилдс незадолго до трагедии жаловался на плохое самочувствие. У него были серьезные боли в спине, и он даже передвигался с помощью костылей. Кроме того, он часто засыпал в перерывах, просто сидя на стуле. Однако никто не обратил внимание на то, что ему становится хуже. Ему никто не предложил помощь и не посчитал нужным вызвать медиков.

На данный момент причина смерти актера не указывается и будет проведено расследование.

Карл Шилдс (popmais.com.br)

Карл Шилдс был известен по своим работам на сцене Театра Аббатства в Дублине, в "Ройал-Корте" и театре "Буш" в Лондоне. Снялся в фильме "Бэтмен: Начало", "Нокаут", а также в сериалах "В пустыне смерти", "Тюдоры", "Острые козырьки", "Война Фойла".

В 2016 году его номинировали на премию Ирландской академии кино и телевидения, как лучшего актера.

Карл Шилдс (popmais.com.br)

"Карл был уникальным талантом, одновременно энергичным, беззаботным, веселым, остроумным, искренним и крайне ярким. Он был выдающимся актером ирландского театра", - рассказала его агент Лиза Ричардс.

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