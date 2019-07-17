ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зірку "Вулиць розбитих ліхтарів" терміново доставили в лікарню: подробиці

STYLERЖиття    17.07.2019 - 15:58
Зірку "Вулиць розбитих ліхтарів" терміново доставили в лікарню: подробиці
Фото: колаж РБК-Україна

Російського актора забрали в лікарню через проблеми з серцем

Знаменитий російський актор Юрій Кузнєцов був терміново госпіталізований в Санкт-Петербурзі. Стало відомо, що актор відчуває проблеми з серцем. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Артисту зробили операцію і зараз він почуває себе задовільно. Подробиці його стану поки не розкриваються.

Пізніше дочка актора заявила, що у її 72-річного батька зі здоров'ям все в порядку, і він просто проходить плановий огляд в поліклініці.

Зірку &quot;Вулиць розбитих ліхтарів&quot; терміново доставили в лікарню: подробиці

Юрій Кузнєцов (фото: rumirnov.ru)

Юрій Кузнєцов найбільше відомий телеглядачам за роллю начальника РУВС Петренко на прізвисько Мухомор в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Опера. Хроніки забійного відділу".

Він також знявся в таких фільмах, як "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Мій друг Іван Лапшин", "Собаче серце", "Брат", "Антикілер", "Острів" та ін.

Нагадаємо, що відомий ірландський актор Карл Шилдс, який знімався в "Бетмені" і "Нокауті" раптово помер під час зйомок серіалу "Місто-казка". 47-річний актор просто не прокинувся.

Раніше повідомлялося про те, що відома актриса Марія Куликова, яка часто знімається в Україні, розповіла шанувальникам про своє самопочуття і пояснила, чому вона зникла з соцмереж.

Ми також писали про те, що Юрій Шатунів був екстрено госпіталізований під час свого туру по Росії.

Українець знявся в гучному американському серіалі: що про нього відомо Українська співачка потрапила в серйозну ДТП (фото)
Новини України актергоспитализация
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся