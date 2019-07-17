Зірку "Вулиць розбитих ліхтарів" терміново доставили в лікарню: подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

Російського актора забрали в лікарню через проблеми з серцем

Знаменитий російський актор Юрій Кузнєцов був терміново госпіталізований в Санкт-Петербурзі. Стало відомо, що актор відчуває проблеми з серцем. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Артисту зробили операцію і зараз він почуває себе задовільно. Подробиці його стану поки не розкриваються.

Пізніше дочка актора заявила, що у її 72-річного батька зі здоров'ям все в порядку, і він просто проходить плановий огляд в поліклініці.

Юрій Кузнєцов (фото: rumirnov.ru)

Юрій Кузнєцов найбільше відомий телеглядачам за роллю начальника РУВС Петренко на прізвисько Мухомор в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Опера. Хроніки забійного відділу".

Він також знявся в таких фільмах, як "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Мій друг Іван Лапшин", "Собаче серце", "Брат", "Антикілер", "Острів" та ін.

Нагадаємо, що відомий ірландський актор Карл Шилдс, який знімався в "Бетмені" і "Нокауті" раптово помер під час зйомок серіалу "Місто-казка". 47-річний актор просто не прокинувся.

Раніше повідомлялося про те, що відома актриса Марія Куликова, яка часто знімається в Україні, розповіла шанувальникам про своє самопочуття і пояснила, чому вона зникла з соцмереж.

Ми також писали про те, що Юрій Шатунів був екстрено госпіталізований під час свого туру по Росії.