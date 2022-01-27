Звезду советского кино Куравлева перевели в хоспис: "состояние здоровья гораздо хуже"

Известного советского и российского актера Леонида Куравлева госпитализировали в больницу после Рождества. У актера диагностировали поражение легких и нарушение функций мозга. Теперь его выписали из больницы и перевели в хоспис на реабилитацию под круглосуточное наблюдение.
Как пишет 5-tv.ru, актер покинул больницу еще 21 января, но СМИ сообщили об этом только сейчас.
"Судя по всему, речи о его выздоровлении не идет. Обнаруженную пневмонию удалось вылечить, но оказалось, что состояние здоровья звезды кино гораздо хуже", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что актера осмотрели неврологи, и в результате было принято решение перевести Куравлева в хоспис.
Медики диагностировали у 85-летнего актера деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярну болезнь в патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.
Сейчас состояние актера оценивается как средней тяжести. Кроме того, в его палату никого не пускают.
К тому же сообщается, что родственники не намерены забирать актера из хосписа, и свои последние дни он может провести именно там. Однако врачи не оставляют попыток поднять звезду кино на ноги.
Ранее мы сообщали, что Куравлев перенес операцию на желудке.
Также мы писали, что Куравлев начал готовиться к смерти и рассказал, где его похоронить.