Зірку радянського кіно Куравльова перевели у хоспіс: "стан здоров'я набагато гірший"

Відомого радянського та російського актора Леоніда Куравльова госпіталізували до лікарні після Різдва. У актора діагностували ураження легень і порушення функцій мозку.Тепер його виписали з лікарні та перевели у хоспіс на реабілітацію під цілодобове спостереження.
Як пише 5-tv.ru, актор покинув лікарню ще 21 січня, але ЗМІ повідомили про це тільки зараз.
"Судячи з усього, мови про його одужання не йде. Виявлену пневмонію вдалося вилікувати, але виявилося, що стан здоров'я зірки кіно набагато гірше", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що актора оглянули неврологи, і в результаті було прийнято рішення перевести Куравльова в хоспіс.
Медики діагностували у 85-річного актора деменцію змішаного типу, а також цереброваскулярну хворобу в патологічний стан, при якому прогресує пошкодження судин головного мозку, а нейрони поступово починають відмирати через брак кисню і поживних речовин.
Наразі стан актора оцінюється як середньої важкості. Окрім того, у його палату нікого не пускають.
До того ж повідомляється, що родичі не мають наміру забирати актора з хоспісу, і свої останні дні він може провести саме там. Проте лікарі не залишають спроб підняти зірку кіно на ноги.
Раніше ми повідомляли, що Куравльов переніс операцію на шлунку.
Також ми писали, що Куравльов почав готуватися до смерті та розповів, де його поховати.