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Зірку радянського кіно Куравльова перевели у хоспіс: "стан здоров'я набагато гірший"

Автор: Тетяна Самарук

Відомого радянського та російського актора Леоніда Куравльова госпіталізували до лікарні після Різдва. У актора діагностували ураження легень і порушення функцій мозку.Тепер його виписали з лікарні та перевели у хоспіс на реабілітацію під цілодобове спостереження.

Як пише 5-tv.ru, актор покинув лікарню ще 21 січня, але ЗМІ повідомили про це тільки зараз.

"Судячи з усього, мови про його одужання не йде. Виявлену пневмонію вдалося вилікувати, але виявилося, що стан здоров'я зірки кіно набагато гірше", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що актора оглянули неврологи, і в результаті було прийнято рішення перевести Куравльова в хоспіс.

Медики діагностували у 85-річного актора деменцію змішаного типу, а також цереброваскулярну хворобу в патологічний стан, при якому прогресує пошкодження судин головного мозку, а нейрони поступово починають відмирати через брак кисню і поживних речовин.

Наразі стан актора оцінюється як середньої важкості. Окрім того, у його палату нікого не пускають.

До того ж повідомляється, що родичі не мають наміру забирати актора з хоспісу, і свої останні дні він може провести саме там. Проте лікарі не залишають спроб підняти зірку кіно на ноги.

Куравльова виписали з лікарні та перевели у хоспіс (wikipedia.org)

Раніше ми повідомляли, що Куравльов переніс операцію на шлунку.

Також ми писали, що Куравльов почав готуватися до смерті та розповів, де його поховати.

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Куравлев