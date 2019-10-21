Звезду "Иронии судьбы" срочно госпитализировали: все детали

"Ирония судьбы, или С легким паром" (кадр из фильма)

Талызиной предстоит реабилитация и восстановление

Звезда культового советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром", Валентина Талызина, срочно госпитализирована в клинику Москвы, об этом сообщают российские СМИ.

84-летняя народная артистка попала в больницу по "скорой" с острым приступом. В больнице Талызиной диагностировали микроинсульт. Врачи говорят, что на данный момент жизни актрисы ничего не угрожает. Но ей предстоит восстановление в реабилитационном центре.

Состояние актрисы медики оценивают, как "состояние средней тяжести".

В настоящее время жизни актрисы ничего не угрожает, опасность миновала. Однако медики заявили, что ей необходимо полноценное восстановление в реабилитационном центре. Врачи так же оценивают ее состояние как средней тяжести.

Актриса театра и кино, Валентина Илларионовна Талызина, получила славу, как мастер эпизодических ролей. В свое время она блистала в известнейших фильмах: "Большая перемена", "Дульсинея Тобосская", "О бедном гусаре замолвите слово", "Афоня", "Приключения итальянцев в Росии". Но большую часть своей творческой жизни актриса все же отдала театру.

Валентина Талызина в к/ф "Большая перемена"

Самой известной киноролью Талызиной все же является характерный персонаж подруги Нади из "Иронии судьбы". Талызина вместе с Лией Ахеджаковой создали невероятно смешной дуэт двух совершенно противоположных подруг.

Кроме того, Талызина подарила голос персонажу Барбары Брыльской, которая говорила с сильным польским акцентом.

Кадр из к/ф "Ирония судьбы"