ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Звезду "Иронии судьбы" срочно госпитализировали: все детали

STYLERПерсоны    21.10.2019 - 11:21
Звезду "Иронии судьбы" срочно госпитализировали: все детали
"Ирония судьбы, или С легким паром" (кадр из фильма)

Талызиной предстоит реабилитация и восстановление

Звезда культового советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром", Валентина Талызина, срочно госпитализирована в клинику Москвы, об этом сообщают российские СМИ.

84-летняя народная артистка попала в больницу по "скорой" с острым приступом. В больнице Талызиной диагностировали микроинсульт. Врачи говорят, что на данный момент жизни актрисы ничего не угрожает. Но ей предстоит восстановление в реабилитационном центре.

Состояние актрисы медики оценивают, как "состояние средней тяжести".

В настоящее время жизни актрисы ничего не угрожает, опасность миновала. Однако медики заявили, что ей необходимо полноценное восстановление в реабилитационном центре. Врачи так же оценивают ее состояние как средней тяжести.

Актриса театра и кино, Валентина Илларионовна Талызина, получила славу, как мастер эпизодических ролей. В свое время она блистала в известнейших фильмах: "Большая перемена", "Дульсинея Тобосская", "О бедном гусаре замолвите слово", "Афоня", "Приключения итальянцев в Росии". Но большую часть своей творческой жизни актриса все же отдала театру.

Звезду &quot;Иронии судьбы&quot; срочно госпитализировали: все детали

Валентина Талызина в к/ф "Большая перемена"

Самой известной киноролью Талызиной все же является характерный персонаж подруги Нади из "Иронии судьбы". Талызина вместе с Лией Ахеджаковой создали невероятно смешной дуэт двух совершенно противоположных подруг.

Кроме того, Талызина подарила голос персонажу Барбары Брыльской, которая говорила с сильным польским акцентом.

Кадр из к/ф "Ирония судьбы"

Заворотнюк разочаровала россиян: что случилось Михаэль Шумахер очнулся после многолетней комы: что известно
Новости Украины больница
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь