Кайли Дженнер экстренно госпитализирована: что произошло

Кайли Дженнер госпитализирована (Коллаж РБК-Украина)

Кайли Дженнер пропустит несколько мероприятий из-за болезни

Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в мире, была экстренно госпитализирована в одну из клиник в Лос-Анджелесе. О том, что с ней произошло – она сообщила на своей странице в Instagram.

Кайли Дженнер должна была выступить на предстоящем показе Balmain в Париже в качестве арт-директора по макияжу. Однако бизнесвумен вынуждена будет пропустить шоу, так как ее госпитализировали с серьезными симптомами гриппа. Также она пропустила церемонию награждения премии "Эмми", где собиралась присутствовать вместе со своими сестрами.

Кайли Дженнер (Фото: instagram.com/kyliejenner)

"Итак, как вы знаете, я собиралась отправиться в Париж на показ Balmain на Неделе моды, чтобы представить мою бьюти-коллаборацию с Оливье Рустеном. К сожалению, я заболела и не могу путешествовать. Мне очень жаль пропускать это шоу, но я знаю, что могу быть там хотя бы мысленно благодаря моей удивительной команде и моим друзьям, которые находятся в Париже", - сообщила Кайли Дженнер своим поклонникам.

Известно, что 22-летняя модель несколько дней лечилась самостоятельно дома. Однако самолечение результата не дало и ей стало значительно хуже. У нее появился сильный сухой кашель, тошнота и головокружение. Медики приняли решение о госпитализации. Рядом с ней находится ее отце, Кейтлин Дженнер.