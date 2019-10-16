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Известную российскую актрису прооперировали: она в реанимации

STYLERПерсоны    16.10.2019 - 19:26
Известную российскую актрису прооперировали: она в реанимации
Наталья Белохвостикова в больнице (kino-teatr.ru)

Российская актриса Наталья Белохвостикова сейчас в очень тяжелом состоянии

Наталья Белохвостикова срочно попала в больницу и ее прооперировали в Москве. 68-летней российской актрисе сделали операцию, так как у нее был нарушен ритм сердца. Об этом сообщает Telegram-канал "112". Артистка в данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Врачи не берутся делать какие-либо прогнозы относительно состояния ее здоровья.

Однако муж артистки, режиссера Владимир Наумов назвал эту информацию слухами. Он сообщил одному из российских СМИ что не будет комментировать сплетни и напомнил собственный случай, когда пресса распространила новость о его смерти.

Известную российскую актрису прооперировали: она в реанимацииНаталья Белохвостикова в больнице (kino-teatr.ru)

Напомним, что Наталия Николаевна Белохвостикова — советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. Лауреат двух Государственных премий СССР. Она является самым молодым Лауреатом Государственной премии СССР по возрасту ее получения в истории российского кинематографа.

Самый известный фильм с ее участием "Тегеран-43", где с ней снимались Игорь Костолевский и Ален Делон. Также она в свое время сыграла с Владимиром Высоцким в сериале "Маленькие трагедии". Зрителю она очень запомнилась по фильму "Принцесса цирка".

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