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Зірку "Іронії долі" терміново госпіталізували: усі деталі

STYLERПерсони    21.10.2019 - 11:21
Зірку "Іронії долі" терміново госпіталізували: усі деталі
"Іронія долі, або З легким паром" (кадр з фільму)

На Тализіну чекає реабілітація та відновлення

Зірка культового радянського фільму "Іронія долі, або З легким паром", Валентина Тализіна, терміново госпіталізована в клініку Москви, про це повідомляють російські ЗМІ.

84-річна народна артистка потрапила в лікарню по "швидкій" з гострим нападом. У лікарні Тализіній діагностували мікроінсульт. Лікарі говорять, що на даний момент життю актриси нічого не загрожує. Але їй належить відновлення в реабілітаційному центрі.

Стан актриси медики оцінюють, як "стан середньої тяжкості".

В даний час життю актриси нічого не загрожує, небезпека минула. Однак медики заявили, що їй необхідне повноцінне відновлення в реабілітаційному центрі. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Актриса театру і кіно, Валентина Іларіонівна Тализіна, отримала славу як майстер епізодичних ролей. У свій час вона блищала у відомих фільмах: "Велика перерва", "Дульсінея Тобоська", "Про бідного гусара замовте слово", "Афоня", "Пригоди італійців у Росії". Але більшу частину свого творчого життя актриса все ж віддала театру.

Зірку &quot;Іронії долі&quot; терміново госпіталізували: усі деталі

Валентина Тализіна в к/ф "Велика перерва"

Найвідомішою кінороллю Тализіної все ж є характерний персонаж подруги Наді з "Іронії долі". Тализіна разом з Лією Ахеджаковою створили неймовірно смішний дует двох абсолютно протилежних подруг.

Крім того, Тализіна подарувала голос персонажу Барбари Брильської, яка говорила з сильним польським акцентом.

Кадр з к/ф "Іронія долі"

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