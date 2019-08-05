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Зорепад Персеїди: де і коли українці зможуть насолодитися унікальним явищем

STYLERЖиття    05.08.2019 - 11:18
Зорепад Персеїди: де і коли українці зможуть насолодитися унікальним явищем
Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (колаж: РБК-Україна)

Вчені назвали дати "максимуму" зорепаду Персеїди в серпні 2019 року

Метеоритний дощ, який щорічно відбувається в серпні, називають зорепадом Персеїди. Це явище є найвідомішим зорепадом через величезну кількість "падаючих з неба зірок". Коли і де цього року можна буде спостерігати за унікальним подарунком Всесвіту, пише Space.com.

Відзначимо, що період зорепаду розпочався ще 15 липня 2019 року і закінчиться він 17 серпня. А найбільш зорепадна ніч очікується в ніч з 12 на 13 серпня. Також за явищем можна буде спостерігати перед світанком, 11 або 12 серпня.

В українців ще багато часу, щоб запланувати романтичне побачення під "падаючими зірками". Щоб насолодитися унікальною красою слід запастися пледом і гарячими напоями, бо осінь наближається, і ночі стають все більш прохолодними.

На карті, розташованій нижче, показано положення Радіант метеорного потоку Персеїди на зоряному небі в ніч з 12 на 13 серпня 2019 на широті Києва в 3:00 за київським часом.

Зорепад Персеїди: де і коли українці зможуть насолодитися унікальним явищем

Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (фото: tech.informator.ua)

Крім того, спостерігати варто не менше години, щоб побачити всі красоти природного явища. Особливістю зорепаду нинішнього року є те, що в ніч "максимуму" на небі очікується яскравий Місяць.

Яскраве джерело світла в нічному небі може перешкодити насолодитися зорепадом, бо деякі метеори не дуже яскраві, тому побачити їх на світлому від Місяця небі важко.

Схема нижче показує вигляд зоряного неба і положення Місяця в можливу ніч максимуму метеорного потоку Персеїди на широті Києва в 3:00 ночі.

Зорепад Персеїди: де і коли українці зможуть насолодитися унікальним явищем

Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (фото: tech.informator.ua)

Також в цей час буде метеорний потік Дельта Акваріди, і тому є ймовірність побачити падаючі зірки з цього потоку.

Нагадаємо, вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.

Раніше ми писали, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу для Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

До речі, вчені Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) виявили три нові екзопланети, які своїм розміром і масою нагадують Землю.

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