Зорепад Персеїди: де і коли українці зможуть насолодитися унікальним явищем

Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (колаж: РБК-Україна)

Вчені назвали дати "максимуму" зорепаду Персеїди в серпні 2019 року

Метеоритний дощ, який щорічно відбувається в серпні, називають зорепадом Персеїди. Це явище є найвідомішим зорепадом через величезну кількість "падаючих з неба зірок". Коли і де цього року можна буде спостерігати за унікальним подарунком Всесвіту, пише Space.com.

Відзначимо, що період зорепаду розпочався ще 15 липня 2019 року і закінчиться він 17 серпня. А найбільш зорепадна ніч очікується в ніч з 12 на 13 серпня. Також за явищем можна буде спостерігати перед світанком, 11 або 12 серпня.

В українців ще багато часу, щоб запланувати романтичне побачення під "падаючими зірками". Щоб насолодитися унікальною красою слід запастися пледом і гарячими напоями, бо осінь наближається, і ночі стають все більш прохолодними.

На карті, розташованій нижче, показано положення Радіант метеорного потоку Персеїди на зоряному небі в ніч з 12 на 13 серпня 2019 на широті Києва в 3:00 за київським часом.

Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (фото: tech.informator.ua)

Крім того, спостерігати варто не менше години, щоб побачити всі красоти природного явища. Особливістю зорепаду нинішнього року є те, що в ніч "максимуму" на небі очікується яскравий Місяць.

Яскраве джерело світла в нічному небі може перешкодити насолодитися зорепадом, бо деякі метеори не дуже яскраві, тому побачити їх на світлому від Місяця небі важко.

Схема нижче показує вигляд зоряного неба і положення Місяця в можливу ніч максимуму метеорного потоку Персеїди на широті Києва в 3:00 ночі.

Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (фото: tech.informator.ua)

Також в цей час буде метеорний потік Дельта Акваріди, і тому є ймовірність побачити падаючі зірки з цього потоку.

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