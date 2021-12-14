Звездопад Геминиды: как правильно загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Звездопад Геминиды считается одним из ярчайших астрономических явлений, который жители планеты могут увидеть воочию в ночном небе без телескопов при безоблачной погоде. Пик метеорных потоков над Украиной пришелся на ночь на 14 декабря, и пока звездопад продолжается, эксперты рекомендуют людям загадывать желания правильно в эту "волшебную пору".
Об этом передает SlovoFraza.
Самые лучшие места для наблюдения пролетающих ярких метеоров - это локации за городом, в 3-4 десятках километров от крупных населенных пунктов, при этом главное, что погода за окном была достаточно ясная.
Звездопад Геминиды проходит ежегодно, а впервые поток был открыт в конце XIX века, а такое название получил от своего происхождения - созвездия Близнецов (на латыни - Gemini)
Метеоры летят со скоростью около 35 километров в секунду - такая скорость позволяет людям рассмотреть падающие метеоры.
Бытует мнение, что желания, которые будут загаданы при звездопаде, непременно сбудутся, так как обладают мощной энергетикой. Специалисты в области биоэнергетики объяснили, как "эффективнее" совершить свой посыл во Вселенную при несущемся потоке Геминиды.
Ранее сообщалось, что украинские полярники показали видео полного солнечного затмения и рассказали об уникальном явлении 4 декабря.