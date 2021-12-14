Звездопад Геминиды: как правильно загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Самые лучшие места для наблюдения пролетающих ярких метеоров - это локации за городом, в 3-4 десятках километров от крупных населенных пунктов, при этом главное, что погода за окном была достаточно ясная.

Звездопад Геминиды проходит ежегодно, а впервые поток был открыт в конце XIX века, а такое название получил от своего происхождения - созвездия Близнецов (на латыни - Gemini)

Метеоры летят со скоростью около 35 километров в секунду - такая скорость позволяет людям рассмотреть падающие метеоры.

Как лучше всего загадывать желание на падающую звезду 14 декабря

Бытует мнение, что желания, которые будут загаданы при звездопаде, непременно сбудутся, так как обладают мощной энергетикой. Специалисты в области биоэнергетики объяснили, как "эффективнее" совершить свой посыл во Вселенную при несущемся потоке Геминиды.