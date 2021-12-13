Над Украиной ночью будет звездопад Геминиды: где и когда смотреть
В ночь с 13 на 14 декабря в Украине можно будет увидеть звездопад Геминиды. Яркие вспышки лучше наблюдать после 3 часов ночи.
Подробности звездопада - в материале РБК-Украина.
Когда смотреть на звездопад:
Ожидается, что после 3 ночи, всего за час по небу пролетит более сотни ярких метеоров. Для наблюдения телескоп не нужен. Впрочем, не повезет тем у кого за окном облачная погода.
Также, чтобы насладиться звездопадом желательно уехать на 30-40 километров от города.
Прямая трансляция звездопада:
Что такое звездопад Геминиды:
Это один из самых мощных метеорных потоков. Лишь в 2011 году был зафиксирован всплеск около 200 метеоров в час. Также можно иногда увидеть и болиды - крупные огненно-яркие метеоры, которые выглядят, как огромные огненные шары.
Поток был открыт еще в конце 19 века. Метеоры летят со скоростью около 35 км/с.
Do you need a reason to look up? The Geminids are on the rise!— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) December 12, 2021
It's almost time for one of the year's biggest and brightest meteor showers. The Geminids are expected to peak the night of Dec. 13-14: you may see as many as 30-40 meteors an hour after the Moon sets! pic.twitter.com/p4QNmHk4I2