Зорепад Гемініди: як правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

Найкращі місця для спостереження яскравих метеорів, що пролітають - це локації за містом, в 3-4 десятках кілометрів від великих населених пунктів, при цьому головне, що погода за вікном була досить ясна.

Зорепад Гемініди проходить щорічно, а вперше потік був відкритий в кінці XIX століття, а таку назву отримав від свого походження - сузір'я Близнюків (на латині - Gemini)

Метеори летять зі швидкістю близько 35 кілометрів на секунду - така швидкість дозволяє людям розглянути падаючі метеори.

Як найкраще загадувати бажання на падаючу зірку 14 грудня

Існує думка, що бажання, які будуть загадані при зорепаді, неодмінно збудуться, оскільки володіють потужною енергетикою. Фахівці в області біоенергетики пояснили, як "ефективніше" зробити свій посил у Всесвіт при потоці Гемініди, що мчить.