Зорепад Гемініди: як правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

Зорепад Гемініди вважається одним з найяскравіших астрономічних явищ, який жителі планети можуть побачити на власні очі в нічному небі без телескопів при безхмарній погоді. Пік метеорних потоків над Україною припав на ніч проти 14 грудня, і поки зорепад триває, експерти рекомендують людям загадувати бажання правильно в цю "чарівну пору".
Про це передає SlovoFraza.
Найкращі місця для спостереження яскравих метеорів, що пролітають - це локації за містом, в 3-4 десятках кілометрів від великих населених пунктів, при цьому головне, що погода за вікном була досить ясна.
Зорепад Гемініди проходить щорічно, а вперше потік був відкритий в кінці XIX століття, а таку назву отримав від свого походження - сузір'я Близнюків (на латині - Gemini)
Метеори летять зі швидкістю близько 35 кілометрів на секунду - така швидкість дозволяє людям розглянути падаючі метеори.
Існує думка, що бажання, які будуть загадані при зорепаді, неодмінно збудуться, оскільки володіють потужною енергетикою. Фахівці в області біоенергетики пояснили, як "ефективніше" зробити свій посил у Всесвіт при потоці Гемініди, що мчить.
Раніше повідомлялося, що українські полярники показали відео повного сонячного затемнення і розповіли про унікальне явище 4 грудня.