Звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали

Для многих украинских хозяек тыква - продукт специфический. Многие считают, что кроме тыквенной каши, знакомой всем с детства, и максимум сока приготовить из "круглого огурца" (как когда-то называли тыкву) больше нельзя ничего. Но это, оказывается, совсем не так!

Известный шеф-повар из шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился на сайте "Нового канала" рецептом блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали.

Стейк из тыквы очень вкусный (фото: novy.tv)

Выложите на тарелку сыр страчателла. Сверху положите запеченную тыкву. Сбоку - морковный крем. И наслаждайтесь изысканным блюдом!

Поставьте тыкву в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Достаньте из духовки и еще раз смажьте маслом.

Протушите все ингредиенты, а потом взбейте их в блендере.

Сначала лук, чеснок, морковь обжарьте на масле. Добавьте тыкву, куркуму, сливки, соль, перец.

Вот так выглядит сыр страчателла (фото: wikipedia.org)

Итак. Как же приготовить вкуснейший диетический стейк, если под рукой нет мяса? Да очень просто. Просто следуйте этому рецепту.

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