Клопотенко поделился рецептом крем-борща: попробуйте, вам понравится!

Известный украинский повар Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить борщ во французском стиле, а именно крем-борщ. Не бойтесь экспериментировать, получится вкусно.

Для приготовления этого блюда вы можете взять любое мясо, главное, чтобы потом борщ получился наваристым.

"Борщ можно готовить из любого мяса, главное условие – чтобы бульон получился наваристым. Предварительно мясо можно обжаривать или запекать в духовке, можно просто отварить, а потом разрезать на порционные кусочки. В мясной бульон даже можно добавить немного свекольного фреша, чтобы мясо получилось с насыщенным красным оттенком", - сообщил повар.

Также в борще есть секретный ингредиент - это лимон.

"Лимонный сок можно добавить в зажарку либо за 10 минут до окончания приготовления добавить пару долек лимона и оставить борщ на 1-2 часа настояться", - предложил Клопотенко.

Пошаговый рецепт приготовления:

На сковороде обжарьте 300 г свиных ребрышек до золотистой корочки. Возьмите 100 г корня сельдерея и порежьте крупными кусками. Порежьте соломкой морковь и корень петрушки, а половину репчатого лука нарежьте мелким кубиком. Все овощи обжарьте на той же сковороде, где жарили ребра, до появления признаков обгорания – первых черных полосок. Переложите все в кастрюлю с водой.

Добавьте обжаренные ребра и специи: 3 горошины душистого перца, 3 горошины черного перца, 2 лавровых листа. Варите 20 минут на среднем огне.

Вторую половину лука нарежьте кубиками. Возьмите две маленькие свеклы и одну морковь, натрите овощи на крупной терке. Обжарьте все на сковороде с небольшим количеством масла, добавьте 2 ст. л. томатной пасты. Чтобы не пригорало, можно разбавить бульоном из кастрюли.

Выньте из кастрюли обожженные овощи и добавьте картофель, нарезанный кусочками произвольной формы. Варите 10 минут до полуготовности картофеля.

Добавьте в кастрюлю зажарку вместе с нашинкованной 1/4 белокочанной капустой. Варите до готовности, достаньте лавровый лист и ребра. Добавьте 50 мл сливок, если используете.

С помощью блендера измельчите все до однородной массы. В каждую тарелку положите готовые ребра и сметану по желанию, а также мелко нарезанный укроп и свежемолотый черный перец.

Клопотенко представил рецепт крем-борща (фото: klopotenko.com/krem-borshh)