Клопотенко представил пирог на основе гречки и сыра: будете мурчать, как котики
Фото: Клопотенко представил рецепт пирога (instagram.com.klopotenko)
Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать Яворовский пирог. Это блюдо делается с начинкой из сыра и гречки.
Рецепт опубликован в Telegram-канале повара.
"Моя любовь к украинской кухне дошла и до этого пирога. Яворивский пирог - это невероятно знаковое блюдо не только для Яворивщины, но и всей Галичины. В основу пирога идет гречка и картофель, а я добавил туда еще кубики сыра, чтобы текстура была еще нежнее. Обязательно попробуйте его! Будете мурчать, как котики", - описал рецепт Клопотенко.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подсыпки)
- 1 стакан гречки
- 8 картофелин
- 2 небольшие луковицы (или 1 большая)
- 160 г твердого сыра
- 2 яйца (1 - для смазывания)
- 4 ст. л. масла
- по вкусу соль и перец
Попробуйте приготовить этот пирог и насладитесь украинской кухней!
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