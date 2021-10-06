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Клопотенко представил пирог на основе гречки и сыра: будете мурчать, как котики

Новина українською →
Среда 06 октября 2021 13:44
Клопотенко представил пирог на основе гречки и сыра: будете мурчать, как котики Фото: Клопотенко представил рецепт пирога (instagram.com.klopotenko)
Автор: Styler

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать Яворовский пирог. Это блюдо делается с начинкой из сыра и гречки.

Рецепт опубликован в Telegram-канале повара.

"Моя любовь к украинской кухне дошла и до этого пирога. Яворивский пирог - это невероятно знаковое блюдо не только для Яворивщины, но и всей Галичины. В основу пирога идет гречка и картофель, а я добавил туда еще кубики сыра, чтобы текстура была еще нежнее. Обязательно попробуйте его! Будете мурчать, как котики", - описал рецепт Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подсыпки)
  • 1 стакан гречки
  • 8 картофелин
  • 2 небольшие луковицы (или 1 большая)
  • 160 г твердого сыра
  • 2 яйца (1 - для смазывания)
  • 4 ст. л. масла
  • по вкусу соль и перец

Попробуйте приготовить этот пирог и насладитесь украинской кухней!

Как мы ранее писали, Клопотенко поделился рецептом крем-борща.

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Евгений Клопотенко
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