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Зірковий шеф-кухар дав рецепт страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували

Автор: Дмитрий Войналович

Для багатьох українських господинь гарбуз - продукт специфічний. Багато хто вважає, що крім гарбузової каші, знайомої всім з дитинства, і максимум соку приготувати з "круглого огірка" (як колись називали гарбуз) більше не можна нічого. Але це, виявляється, зовсім не так!

Відомий шеф-кухар з шоу "Пекельна кухня" Алекс якутов поділився на сайті "Нового каналу" рецептом страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували.

Отже. Як же приготувати смачний дієтичний стейк, якщо під рукою немає м'яса? Та дуже просто. Просто дотримуйтесь цього рецепту.

Інгредієнти:

  • гарбуз - 250 г
  • вершки - 250 г
  • сир страчателла - 250 г
  • олія - 20 г

Ось так виглядає сир страчателла (фото: wikipedia.org)

Інгредієнти для морквяного крему:

  • цибуля - 150 г
  • часник - 50 г
  • морква - 150 г
  • гарбуз - 650 г
  • куркума - 15 г
  • солі, цукру - по 2 г

Приготування

Спочатку цибулю, часник, моркву обсмажте на олії. Додайте гарбуз, куркуму, вершки, сіль, перець.

Протушкуйте всі інгредієнти, а потім збийте їх в блендері.

Виріжте 250 грамів гарбуза у формі півмісяця. Посоліть, поперчіть, змастіть рослинним маслом.

Поставте гарбуз в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Дістаньте з духовки і ще раз змастіть маслом.

Викладіть на тарілку сир страчателла. Зверху покладіть запечений гарбуз. Збоку - морквяний крем. І насолоджуйтеся вишуканою стравою!

Стейк з гарбуза дуже смачний (фото: novy.tv)

Раніше Євген Клопотенко дав рецепт пирога на основі гречки і сиру, від якого ви будете мурчати, як котики.

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