Зірковий шеф-кухар дав рецепт страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували

Для багатьох українських господинь гарбуз - продукт специфічний. Багато хто вважає, що крім гарбузової каші, знайомої всім з дитинства, і максимум соку приготувати з "круглого огірка" (як колись називали гарбуз) більше не можна нічого. Але це, виявляється, зовсім не так!
Відомий шеф-кухар з шоу "Пекельна кухня" Алекс якутов поділився на сайті "Нового каналу" рецептом страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували.
Отже. Як же приготувати смачний дієтичний стейк, якщо під рукою немає м'яса? Та дуже просто. Просто дотримуйтесь цього рецепту.
Інгредієнти:
Ось так виглядає сир страчателла (фото: wikipedia.org)
Інгредієнти для морквяного крему:
Спочатку цибулю, часник, моркву обсмажте на олії. Додайте гарбуз, куркуму, вершки, сіль, перець.
Протушкуйте всі інгредієнти, а потім збийте їх в блендері.
Виріжте 250 грамів гарбуза у формі півмісяця. Посоліть, поперчіть, змастіть рослинним маслом.
Поставте гарбуз в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Дістаньте з духовки і ще раз змастіть маслом.
Викладіть на тарілку сир страчателла. Зверху покладіть запечений гарбуз. Збоку - морквяний крем. І насолоджуйтеся вишуканою стравою!
Стейк з гарбуза дуже смачний (фото: novy.tv)
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