ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Звездные колядки: подборка лучших рождественских песен от украинских артистов (видео)

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 22:44
Звездные колядки: подборка лучших рождественских песен от украинских артистов (видео) Фото: колядки от украинских артистов (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

Украинцы отмечают Святвечер (Сочельник) 6 января и готовятся праздновать Рождество 7 декабря, и сейчас по традиции устаивают колядования, носят кутью, и поздравляют друг друга с великим христианским праздником. И пока мы наслаждаемся песнями в исполнении детворы из соседних подъездов / домов / районов, давайте послушаем, как же это делали известные артисты.

Подборку рождественских песен и колядок от звезд украинского шоубиза, их варианты и собственное прочтение народного творчества, мы подготовили для вас в материале ниже.

Сразу отметим, что целью не является выбор лидера в таком "топе" - тут каждый выбирает по собственному музыкальному вкусу - но, для ориентира, оттолкнемся от даты выхода хита.... и массовости его исполнителей.

К тому же нередко для таких праздничных тематических песен артисты организовывали творческие коллаборации, участвовали в тех или иных совместных записях... Итак, начнем:

  • Песня "Христос Народився" и клип на нее от сразу шести знаменитых артистов: Александра Пономарева, Оли Поляковой, DZIDZIO, Леси Никитюк, ALEKSEEV, PIVOVAROV. Произведение с такими певцами и певицами, а также с оркестром, детским и эстрадных хором, вышло в сети совсем недавно - как раз в преддверие новогодних и рождественских праздников.

  • А вот рождественская песня "Добрий вечір тобі, пане господарю" в исполнении Олега Винника, Таюне, и снова Александра Пономарева, который стал автором музыки и в этом и предыдущем треках.

  • Песня "Щедрик" от Олега Скрипки, лидера легендарной группы "ВВ", и красочный клип, для создания которого ушло 150 кг пластилина и 100 кг соли.

  • Песня "Щедрик" в исполнении Насти Каменских (NK) из специального альбома с рождественскими и новогодними произведениями.

  • Песня "Дівка Марусечка" группы "ДахаБраха", в живом исполнении для шоу KEXP.

  • Произведение "Старий рік минає" от группы DZIDZIO, еще в старом составе.

  • Песня "Небо і земля нині торжествують" от Тины Кароль - артистка исполнила старинную украинскую колядку в музыкальном фильме "Рождественская история".

  • Песня "Щедрий" от группы Танок На Майдані Конго (ТНМК), чувственное произведение от звезд украинского хип-хопа с кадрами о народных традициях празднования в клипе.

  • Песня "Нова радість стала" от очередной коллаборации от Александра Пономарева с Ириной Билык, Тиной Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олегом Скрипкой.

Напомним, перед этим мы рассказывали о самых необычных колядках на Рождество.

А также писали о том, когда начинают колядовать на Рождество и что нужно знать о вертепе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Билык Настя Каменских Тина Кароль DZIDZIO Александр Пономарев колядки Рождество Олег Винник
LITE
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день