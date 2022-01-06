Зіркові колядки: добірка найкращих різдвяних пісень від українських артистів (відео)

Українці відзначають Святвечір 6 січня і готуються святкувати Різдво 7 грудня, і зараз за традицією влаштовують колядування, носять кутю, і вітають один одного з великим християнським святом. І поки ми насолоджуємося піснями у виконанні дітвори з сусідніх під'їздів / будинків / районів, послухаймо, як же це робили відомі артисти.

Добірку різдвяних пісень і колядок від зірок українського шоубізу, їх варіанти та власне прочитання народної творчості, ми підготували для вас в матеріалі нижче.

Відразу зауважимо, що метою не є вибір лідера в такому "топі" - тут кожен вибирає за власним музичним смаком - але, для орієнтира, відштовхнемося від дати виходу хіта.... і масовості його виконавців.

До того ж нерідко для таких святкових тематичних пісень артисти організовували творчі колаборації, брали участь в тих чи інших спільних записах... Отже, почнемо:

Пісня "Христос Народився" і кліп на неї від відразу шести знаменитих артистів: Олександра Пономарьова, Олі Полякової, DZIDZIO, Лесі Нікітюк, ALEKSEEV, PIVOVAROV. Твір з такими співаками і співачками, а також з оркестром, дитячим та естрадних хором, вийшло в мережі зовсім недавно - якраз в переддень новорічних і різдвяних свят.

А ось різдвяна пісня "Добрий вечір тобі, пане господарю" у виконанні Олега Винника, Таюне, і знову Олександра Пономарьова, який став автором музики й у цьому і попередньому треках.

Пісня "Щедрик" від Олега Скрипки, лідера легендарної групи "ВВ", і барвистий кліп, для створення якого пішло 150 кг пластиліну і 100 кг солі.

Пісня "Щедрик" у виконанні Насті Каменських (NK) зі спеціального альбому з різдвяними та новорічними творами.

Пісня "Дівка Марусечка" гурту "ДахаБраха", у живому виконанні для шоу KEXP.

Твір "Старий рік минає" від гурту DZIDZIO, ще в старому складі.

Пісня "Небо і земля нині торжествують" від Тіни Кароль - артистка виконала старовинну українську колядку в музичному фільмі "Різдвяна історія".

Пісня "Щедрий" від гурту Танок На Майдані Конго (ТНМК), чуттєвий твір від зірок українського хіп-хопу з кадрами про народні традиції святкування у кліпі.