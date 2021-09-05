Звезда "Женского квартала" порвала связки перед выступлением на Танцах со звездами

Танцы со звездами 2021 начались сегодня, 5 сентября, на телеканале "1+1". При этом стало известно, что звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова перед своим первым выступлением порвала связки.
Об этом стало известно во время 11 эфира Танцев.
Анастасия Оруджова также в Instagram-сториз опубликовала фото, на котором видно, что ночью она делала МРТ колена.
Скриншот с Instagram
Тем не менее она вышла на паркет со своим партнером двукратным чемпионом Украины Денисом Самсоном. Пара танцевала драйвовый джайв.
Анастасия Оруджова и Денис Самсон (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали их выступление;
Напомним, легендарную пару ведущих Танцев со звездами Юрий Горбунов и Тина Кароль в этом году разбили. Юра остался один, а ведущей "голд-рума" стала Иванна Онуфрийчук, но фаны недовольны этим и требуя вернуть Тину.
Мы также писали о том, что звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева раскрыла плюсы отдыха в Тунисе и показала красочные фото.