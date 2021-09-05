Танцы со звездами "обновили" ведущую, но фаны в ярости: "верните Тину!"
Танцы со звездами 2021 стартуют уже сегодня, 5 сентября, на канале 1+1. В нынешнем сезоне будет много чего нового - состав жюри, ведущие, танцовщики, и конечно же - участники. Легендарную пару ведущих Юрий Горбунов и Тина Кароль в этом году разбили, Юра остался один, а ведущей "голд-рума" стала Иванна Онуфрийчук, но фаны протестуют, требуя вернуть Тину.
Почему поклонники шоу недовольны такими ротациями - читайте в нашем материале ниже.
Так, на презентации нового сезона шоу стало известно, что новой ведущей голд-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая уже появлялась на балконе "Танцев". Об этом пресс-служба шоу анонсировала в Instagram, получив множество негативных отзывов. Поклонники пишут, что новая ведущая не понравилась им еще во время "ведения балкона" и требуют "вернуть Тину".
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Что известно об Иванне Онуфрийчук
Девушка называет себя, актрисой, моделью, блогером, а опыт ведущей она получила в шоу "Без краватки" на НЛО TV и "Украине 24". Также она несколько раз была ведущей балкона в прошлом сезоне "Танцев".
Не менее громким событием стало ее замужество. В феврале этого года Иванна сыграла свадьбу на Мальдивах с казахским бизнесменом по имени Алмаз.
Но поклонники шоу и Тины Кароль непреклонны, страничка "Танцев со звездами" пестрит комментариями:
- Как можно было заменить легендарную Тину на Иванкую
- Тіна - легенда цього шоу, а тепер якась Іванна...
- А чому не Тіна?
- Поверніть нам Тіну. Її не можна, і нема ким заміняти, бо легендарні ведучі Юра і Тіна.
- Минулий раз мені взагалі не сподобалося, як вона вела балкон.
- Вона щоразу так погано вела балкон. Дуже здивована, що її взяли ведучою.
- Я за нову ведучу, але ж за хорошу. Іванна так тупила, коли вела балкон. Нудно було дивитися. Ще шоу не почалась, а враження вже підпорчені.
- Без Тіни - не цікаво.
- Тоже не особо понравилась она, как ведущая балкона. Плюс я о ней раньше не слышала. Ожидала кого-то поярче, если не Тину.
- Де Тіна?
- Дівчина в якості ведучої не дуже... Хотілося б когось поцікавіше.
- А кто она вообще? Я ее и не знаю.
- Легендарні ведучі є легендарні ведучі! Юра і Тіна були як одне ціле! Дуже шкода, що Тіни не буде. То і шоу стане якимось незвичним!
Новый состав судей, танцоров и все участники шоу
Судить "Танцы со звездами" будут в пятый раз Влад Яма, в четвертый - Екатерина Кухар и в первый раз - Максим Чмерковский, звезда американских "Танцев" и участник украинского "Холостяка".
На паркет выйдут такие звездные участники:
- певица Джамала,
- участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
- украинский актер Алексей Суровцев,
- юмористка Анастасия Оруджова,
- юморист Иван Люленов,
- актер Константин Войтенко,
- певец Дмитрий Каднай, он же KADNAY,
- певица Евгения Власова,
- спортсменка, олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов, и призер по фехтованию Ольга Харлан.
- певица Lida Lee,
- певец MELOVIN,
- бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по каратэ Станислав Горуна.
Танцевать со звездами на паркете будут "старички" Макс Леонов, Дмитрий Дикусар, Екатерина Тришина и Яна Цибульская, а также новые участники: Анна Карелина, Алина Ли, Алексей Базэла, Даниэла Преап, Лиза Русина, Мария Колосова, Юрий Мешков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон.
Напомним, что "Танцы со зведами" стартовали в Украине на канале 1+1 в 2006-м году с ведущими Тиной Кароль и Юрием Горбуновым. Горбунов был с "Танцами" все сезоны (кроме 4-го, который выпустил канал СТБ), Тина провела с "Танцами" 1-3 сезоны, а также 6-8 сезон.
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