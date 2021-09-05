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Зірка "жіночого кварталу" порвала зв'язки перед виступом на Танцях з зірками

Автор: Роман Мирончук

Танці з зірками 2021 почалися сьогодні, 5 вересня, на телеканалі "1+1". При цьому стало відомо, що зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова перед своїм першим виступом порвала зв'язки.

Про це стало відомо під час 11 ефіру Танців.

Анастасія Оруджова також в Instagram-сторіз опублікувала фото, на якому видно, що вночі вона робила МРТ коліна.

Скріншот з Instagram

Проте вона вийшла на паркет зі своїм партнером дворазовим чемпіоном України Денисом Самсоном. Пара танцювала драйвовий джайв.

Анастасія Оруджова і Денис Самсон (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували їх виступ;

  • Танець не зрозуміла ... Настя звичайно молодець, але танцював тільки партнер;
  • Жах. Танцю не було взагалі. У порівнянні з іншими тут нема чого чекати. Оцінки завищені;
  • Настенька велика розумничка! Бережи коліно! Вболіваємо за тебе! Чудова, ніжна, вогняна дівчина!
  • Кращий;
  • Як можна ставити такі низькі оцінки.

Нагадаємо, легендарну пару провідних Танців з зірками Юрій Горбунов і Тіна Кароль цього року розбили. Юра залишився один, а ведучою "голд-руму" стала Іванна Онуфрійчук, але фани незадоволені цим і вимагаючи повернути Тіну.

Ми також писали про те, що зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розкрила плюси відпочинку в Тунісі і показала барвисті фото.

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Танцы со звездами