Зірка "жіночого кварталу" порвала зв'язки перед виступом на Танцях з зірками

Танці з зірками 2021 почалися сьогодні, 5 вересня, на телеканалі "1+1". При цьому стало відомо, що зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова перед своїм першим виступом порвала зв'язки.

Про це стало відомо під час 11 ефіру Танців.

Проте вона вийшла на паркет зі своїм партнером дворазовим чемпіоном України Денисом Самсоном. Пара танцювала драйвовий джайв.

Анастасія Оруджова також в Instagram-сторіз опублікувала фото, на якому видно, що вночі вона робила МРТ коліна.

Нагадаємо, легендарну пару провідних Танців з зірками Юрій Горбунов і Тіна Кароль цього року розбили. Юра залишився один, а ведучою "голд-руму" стала Іванна Онуфрійчук, але фани незадоволені цим і вимагаючи повернути Тіну.

Ми також писали про те, що зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розкрила плюси відпочинку в Тунісі і показала барвисті фото.