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Звезда "Женского квартала" порвала связки перед выступлением на Танцах со звездами

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Воскресенье 05 сентября 2021 23:47
Звезда "Женского квартала" порвала связки перед выступлением на Танцах со звездами Фото: Анастасия Оруджова и Денис Самсон (facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

Танцы со звездами 2021 начались сегодня, 5 сентября, на телеканале "1+1". При этом стало известно, что звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова перед своим первым выступлением порвала связки.

Об этом стало известно во время 11 эфира Танцев.

Анастасия Оруджова также в Instagram-сториз опубликовала фото, на котором видно, что ночью она делала МРТ колена.

Звезда &quot;Женского квартала&quot; порвала связки перед выступлением на Танцах со звездами

Скриншот с Instagram

Тем не менее она вышла на паркет со своим партнером двукратным чемпионом Украины Денисом Самсоном. Пара танцевала драйвовый джайв.

Анастасия Оруджова и Денис Самсон (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали их выступление;

  • Танец не поняла… Настя конечно молодец, но танцевал только партнер;
  • Ужас. Танца не было вообще. По сравнению с другими здесь нечего ждать. Оценки завышены;
  • Настенька большая умничка! Береги колено! Болеем за тебя! Чудесная, нежная, огненная девчонка!
  • Лучшие;
  • Как можно ставить такие низкие оценки.

Напомним, легендарную пару ведущих Танцев со звездами Юрий Горбунов и Тина Кароль в этом году разбили. Юра остался один, а ведущей "голд-рума" стала Иванна Онуфрийчук, но фаны недовольны этим и требуя вернуть Тину.

Мы также писали о том, что звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева раскрыла плюсы отдыха в Тунисе и показала красочные фото.

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Танцы со звездами
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