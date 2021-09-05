Звезда "Женского квартала" порвала связки перед выступлением на Танцах со звездами

Танцы со звездами 2021 начались сегодня, 5 сентября, на телеканале "1+1". При этом стало известно, что звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова перед своим первым выступлением порвала связки.

Об этом стало известно во время 11 эфира Танцев.

Тем не менее она вышла на паркет со своим партнером двукратным чемпионом Украины Денисом Самсоном. Пара танцевала драйвовый джайв.

Анастасия Оруджова также в Instagram-сториз опубликовала фото, на котором видно, что ночью она делала МРТ колена.

Напомним, легендарную пару ведущих Танцев со звездами Юрий Горбунов и Тина Кароль в этом году разбили. Юра остался один, а ведущей "голд-рума" стала Иванна Онуфрийчук, но фаны недовольны этим и требуя вернуть Тину.

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