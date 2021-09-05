Зірка "жіночого кварталу" порвала зв'язки перед виступом на Танцях з зірками
Танці з зірками 2021 почалися сьогодні, 5 вересня, на телеканалі "1+1". При цьому стало відомо, що зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова перед своїм першим виступом порвала зв'язки.
Про це стало відомо під час 11 ефіру Танців.
Анастасія Оруджова також в Instagram-сторіз опублікувала фото, на якому видно, що вночі вона робила МРТ коліна.
Скріншот з Instagram
Проте вона вийшла на паркет зі своїм партнером дворазовим чемпіоном України Денисом Самсоном. Пара танцювала драйвовий джайв.
Анастасія Оруджова і Денис Самсон (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували їх виступ;
- Танець не зрозуміла ... Настя звичайно молодець, але танцював тільки партнер;
- Жах. Танцю не було взагалі. У порівнянні з іншими тут нема чого чекати. Оцінки завищені;
- Настенька велика розумничка! Бережи коліно! Вболіваємо за тебе! Чудова, ніжна, вогняна дівчина!
- Кращий;
- Як можна ставити такі низькі оцінки.
Нагадаємо, легендарну пару провідних Танців з зірками Юрій Горбунов і Тіна Кароль цього року розбили. Юра залишився один, а ведучою "голд-руму" стала Іванна Онуфрійчук, але фани незадоволені цим і вимагаючи повернути Тіну.
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