ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зірка "жіночого кварталу" порвала зв'язки перед виступом на Танцях з зірками

Новость на русском →
Неділя 05 вересня 2021 23:47
Зірка "жіночого кварталу" порвала зв'язки перед виступом на Танцях з зірками Фото: Анастасія Оруджова і Денис Самсон (facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

Танці з зірками 2021 почалися сьогодні, 5 вересня, на телеканалі "1+1". При цьому стало відомо, що зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова перед своїм першим виступом порвала зв'язки.

Про це стало відомо під час 11 ефіру Танців.

Анастасія Оруджова також в Instagram-сторіз опублікувала фото, на якому видно, що вночі вона робила МРТ коліна.

Зірка &quot;жіночого кварталу&quot; порвала зв'язки перед виступом на Танцях з зірками

Скріншот з Instagram

Проте вона вийшла на паркет зі своїм партнером дворазовим чемпіоном України Денисом Самсоном. Пара танцювала драйвовий джайв.

Анастасія Оруджова і Денис Самсон (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували їх виступ;

  • Танець не зрозуміла ... Настя звичайно молодець, але танцював тільки партнер;
  • Жах. Танцю не було взагалі. У порівнянні з іншими тут нема чого чекати. Оцінки завищені;
  • Настенька велика розумничка! Бережи коліно! Вболіваємо за тебе! Чудова, ніжна, вогняна дівчина!
  • Кращий;
  • Як можна ставити такі низькі оцінки.

Нагадаємо, легендарну пару провідних Танців з зірками Юрій Горбунов і Тіна Кароль цього року розбили. Юра залишився один, а ведучою "голд-руму" стала Іванна Онуфрійчук, але фани незадоволені цим і вимагаючи повернути Тіну.

Ми також писали про те, що зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розкрила плюси відпочинку в Тунісі і показала барвисті фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танцы со звездами
LITE
Свято 5 вересня: що строго заборонено робити і кого привітати з днем ангела
Свято 5 вересня: що строго заборонено робити і кого привітати з днем ангела