Звезда "Сватов" поддержал российских оккупантов

Звезда "Сватов" посетил в Самаре российских военных в 426-м военном госпитале - участников так называемой "спецоперации", то есть воюющих в Украине интервентов.

60-летний Добронравов выказал поддержку армии РФ в действиях в Украине, раздал солдатам автографы, беспокоился об их здоровье, а также вспомнил, как служил сам в ВДВ и рассказал о съемках "Сватов".

Федор Добронравов навестил в госпитале в Самаре российских солдат, которые участвовали в войне против Украины (фото: пресс-служба ЦВО / samara.kp.ru)

Российскому актеру ранее был запрещен въезд в нашу страну после высказываний об оккупации Крыма, а в 2017 года Госкино запретило показ в Украине всех сезонов сериала "Сваты". Сам Добронравов тогда назвал решение украинского правительства "глупым".

Федор Добронравов поддержал российских солдат, которые воевали в Украине (фото: пресс-служба ЦВО / samara.kp.ru)

Впрочем, в марте 2019-го Окружной административный суд Киева удовлетворил иск студии 1+1" и "Киноквартала", разрешив скандальному актеру въезд в Украину и показ сериала, а апелляции СБУ и Госагентства по вопросам кино были отклонены.

Так, седьмой финальный сезон "Сватов" показывали на украинском ТВ вплоть до даты полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля.