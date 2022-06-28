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Звезда "Сватов" поддержал российских оккупантов

Фото: звезда сериала "Сваты" поддерживает войну РФ против Украины
Автор: Владимир Костырин

Российский актер Федор Добронравов, наиболее известный по роли в нашумевшем сериале "Сваты", поддержал российских солдат, которые принимали участие в войне против Украины и сейчас лечатся в военном госпитале.

Об этом говорится в сюжете российских пропагандистов из телеканала "Звезда".

Звезда "Сватов" посетил в Самаре российских военных в 426-м военном госпитале - участников так называемой "спецоперации", то есть воюющих в Украине интервентов.

60-летний Добронравов выказал поддержку армии РФ в действиях в Украине, раздал солдатам автографы, беспокоился об их здоровье, а также вспомнил, как служил сам в ВДВ и рассказал о съемках "Сватов".

Федор Добронравов навестил в госпитале в Самаре российских солдат, которые участвовали в войне против Украины (фото: пресс-служба ЦВО / samara.kp.ru)

Российскому актеру ранее был запрещен въезд в нашу страну после высказываний об оккупации Крыма, а в 2017 года Госкино запретило показ в Украине всех сезонов сериала "Сваты". Сам Добронравов тогда назвал решение украинского правительства "глупым".

Федор Добронравов поддержал российских солдат, которые воевали в Украине (фото: пресс-служба ЦВО / samara.kp.ru)

Впрочем, в марте 2019-го Окружной административный суд Киева удовлетворил иск студии 1+1" и "Киноквартала", разрешив скандальному актеру въезд в Украину и показ сериала, а апелляции СБУ и Госагентства по вопросам кино были отклонены.

Так, седьмой финальный сезон "Сватов" показывали на украинском ТВ вплоть до даты полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля.

Между тем, от действий российских оккупантов пострадал дом и двор, где снимали сериал "Сваты" в селе Горенка Бучанского района в Киевской области.

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