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Зірка "Сватів" підтримав російських окупантів

Фото: зірка серіалу "Свати" підтримує війну РФ проти України
Автор: Володимир Костирін

Російський актор Федір Добронравов, найбільш відомий за роллю в гучному серіалі "Свати", підтримав російських солдатів, які брали участь у війні проти України та зараз лікуються у військовому госпіталі.

Про це йдеться в сюжеті російських пропагандистів з телеканалу "Зірка".

Зірка "Сватів" відвідав у Самарі російських військових у 426-му військовому госпіталі - учасників так званої "спецоперації", тобто воюючих в Україні інтервентів.

60-річний Добронравов висловив підтримку армії РФ у діях в Україні, роздав солдатам автографи, турбувався про їхнє здоров'я, а також згадав, як служив сам у ВДВ та розповів про зйомки "Сватів".

Федір Добронравов відвідав у шпиталі в Самарі російських солдатів, які брали участь у війні проти України (фото: прес-служба ЦВО / samara.kp.ru)

Російському акторові раніше був заборонений в'їзд до нашої країни після висловлювань про окупацію Криму, а в 2017 року Держкіно заборонило показ в Україні всіх сезонів серіалу "Свати". Сам Добронравов тоді назвав рішення українського уряду "дурним".

Федір Добронравов підтримав російських солдатів, які воювали в Україні (фото: прес-служба ЦВО / samara.kp.ru)

Втім, у березні 2019-го Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов студії 1+1" і "Кінокварталу", дозволивши скандальному акторові в'їзд в Україну і показ серіалу, а апеляції СБУ і Держагентства з питань кіно були відхилені.

Так, сьомий фінальний сезон "Сватів" показували на українському ТБ аж до дати повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.

Тим часом від дій російських окупантів постраждав будинок і двір, де знімали серіал "Свати" у селі Горенка Бучанського району у Київській області.

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