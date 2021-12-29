"Разлучаемся надолго": украинская кинозвезда сделала заявление о скандальном сериале "Сваты 7"

Украинская актриса Анна Кошмал, которая снялась в финальном сезоне сериала "Сваты 7" в роли уже взрослой Жени Ковалевой, высказалась об окончании этого нашумевшего кинопроекта, который сопровождался рядом скандалов. Звезда раскрыла те эмоции, которые пережила со своими коллегами, когда прозвучали слова режиссера этой комедии "Стоп, снято!" в последний раз.

Об этом девушка рассказала в программе "Твій День" на канале "1+1".

Анна отметила, что за те 4 года, как снимали финальный сезон "Сватов", она уже успела и выйти замуж (со своим избранником она познакомилась на съемочной площадке в 2017-м), и родить своего первенца.

Звезда призналась, что выхода окончания сериала актеры уже сами ждали очень сильно, так как проект имел значительное влияние на карьеру и жизнь каждого из главных героев.

Говоря о чувстве и эмоциях, которые команда испытала, отсняв последний кадр, Кошмал назвала их "очень смешанными".

"Конечно, было очень грустно. Было очень много слез... и облегчения... и очень-очень много - океан слез. Потому что знаем, что разлучаемся надолго", - сказала звезда.

Девушка уточнила, что с командой еще впереди у них намечается "много хороших проектов", а вот с актерами "Сватов" она даже не знает - будет ли еще когда-нибудь встреча.

Впервые Кошмал в этой комедии сыграла роль Ковалевой 10 лет назад (тогда ей было 16 лет), и за это время героиня с девочки, подростка и гота-неформала превратилась во влюбленную девушку, которую зрители могут увидеть в 7 сезоне сериала.

"Хотелось показать другой этап Жени - как женщины. Поэтому тут уже рассказывается ее история взросления, ее выход уже в самостоятельную жизнь", - описывает Анна свою роль в финале "Сватов".

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Кошмал также заинтриговала небольшим описанием еще не вышедших серий, но не стала "спойлерить". Актриса рассказала, что сейчас на телеэкранах уже было в эфире "1+1" 5 серий, а 6-я и 7-я будут как "полноценный фильм".

"Это очень особенные серии, это история, которая не оставит никого равнодушным. Это очень сильная такая... я не буду рассказывать дальше!" - вовремя одернула она себя, не желая зрителям портить сюрприз.

Вместе с тем Анна рассказала, что актеры встретились на частном просмотре именно этих двух серий (6-7), которые олицетворяют собой весь сезон, и "плакали все".

"Потому что это очень жизненно, потому что там очень много любви, и столько добра, столько правды в том... и я даже не могу объяснить весь спектр эмоций, которые я испытала", - говорит актриса.

Комментируя рассуждения ведущих программы о возможном продолжении проекта "Сваты" и создании спин-офф на основе, например, этих двух серий, Анна призналась, что не может исключать такую ​​инициативу, но это же решать не ей, это вопрос к создателям сериала.

Впрочем, добавила Кошмал, по ее мнению, "эта история уже исчерпана".

Видео: Анна Кошмал высказалась о финале сериала "Сваты 7"