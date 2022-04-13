Оккупанты обстреляли домик из сериала "Сваты": видео до и после "русского мира"
Дом и двор, где снимали сериал "Сваты" в Киевской области пострадал от действий российского оккупанта.
В сети появилось видео, как выглядит усадьба сейчас, и какой она была до прихода в Украину "русского мира".
Находится дом в селе Горенка Бучанского района и теперь он поврежден после атаки россиян.
Сам дом уцелел, хотя и получил повреждения. Двор и сад пострадали несколько больше.
В этом дворе жила сериальная семья Валентины и Ивана Будько.
Напомним, что после вторжения российских войск на территорию Украины, и регулярных бомбардировок пострадал не один звездный дом. Мы писали, как выглядят дома Илоны Гвоздевой, Игоря Кондратюка, Валерия Харчишина, Юрия Фалесы, Маши Фокиной.
Ранее мы писали, как выглядит дом Валерия Харчишина после обстрела российскими войсками.