Оккупанты обстреляли домик из сериала "Сваты": видео до и после "русского мира"

Дом и двор, где снимали сериал "Сваты" в Киевской области пострадал от действий российского оккупанта.

В сети появилось видео, как выглядит усадьба сейчас, и какой она была до прихода в Украину "русского мира".

Находится дом в селе Горенка Бучанского района и теперь он поврежден после атаки россиян.

Сам дом уцелел, хотя и получил повреждения. Двор и сад пострадали несколько больше.

В этом дворе жила сериальная семья Валентины и Ивана Будько.

Напомним, что после вторжения российских войск на территорию Украины, и регулярных бомбардировок пострадал не один звездный дом. Мы писали, как выглядят дома Илоны Гвоздевой, Игоря Кондратюка, Валерия Харчишина, Юрия Фалесы, Маши Фокиной.