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Звезда "Ревизора" идет в мэры Киева: что нужно знать о ней тем, кто не смотрит ТВ

Киев, Среда 30 сентября 2020 22:40
Звезда "Ревизора" идет в мэры Киева: что нужно знать о ней тем, кто не смотрит ТВ
Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)
Автор: Роман Мирончук

Елена Филонова собралась стать мэром Киева

Елена Филонова будет представлять на местных выборах партию "Разом сила". Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала телеведущую кандидатом на пост мэра столицы Украины.

Постановление № 106 опубликовано на сайте Киевсовета. Стоит отметить, что партию "Разом сила", которую будет представлять Филонова, создали общественные организации, включая движение "Авто-Евро-Сила".

Звезда &quot;Ревизора&quot; идет в мэры Киева: что нужно знать о ней тем, кто не смотрит ТВ

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Елена Филонова подтвердила участие в выборах мэра Киева на своей странице в Instagram.

Она также записала видео, в котором приехала в Рава-Русская Львовской области, чтобы посмотреть, как живет город, где мэром была Ирина Верещук.

Отметим, что Елена Филонова является ведущей программы "Нового канала" "Ревизор" 9, 10, 11 сезона.

Филонова проверяет чистоту и качество бьюти-заведений Украины. У нее есть розовые перчатки и уникальная табличка, которой она награждает лучшие салоны красоты, спа-комплексы и барбершопы.

Звезда &quot;Ревизора&quot; идет в мэры Киева: что нужно знать о ней тем, кто не смотрит ТВ

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Также Филоновая является довольно успешным блогером. У нее 778 тысяч подписчиков в Instagram.

Звезда &quot;Ревизора&quot; идет в мэры Киева: что нужно знать о ней тем, кто не смотрит ТВ

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Впервые на "Новый канал" Филонова пришла на сьемки проекта "Кто против блондинок?". После этого она принимала участие в таких шоу как "Я - герой", "Пой, если сможешь", "Светлые головы", "Пакуй валізи, "Пираньи".

Напомним, под Радой устроили оригинальную акцию из-за фальсификаций на выборах в Умани.

Ранее кандидаты в мэры Киева устроили разборки в прямом эфире.

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