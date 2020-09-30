Звезда "Ревизора" идет в мэры Киева: что нужно знать о ней тем, кто не смотрит ТВ

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Елена Филонова собралась стать мэром Киева

Елена Филонова будет представлять на местных выборах партию "Разом сила". Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала телеведущую кандидатом на пост мэра столицы Украины.

Постановление № 106 опубликовано на сайте Киевсовета. Стоит отметить, что партию "Разом сила", которую будет представлять Филонова, создали общественные организации, включая движение "Авто-Евро-Сила".

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Елена Филонова подтвердила участие в выборах мэра Киева на своей странице в Instagram.

Она также записала видео, в котором приехала в Рава-Русская Львовской области, чтобы посмотреть, как живет город, где мэром была Ирина Верещук.

Отметим, что Елена Филонова является ведущей программы "Нового канала" "Ревизор" 9, 10, 11 сезона.

Филонова проверяет чистоту и качество бьюти-заведений Украины. У нее есть розовые перчатки и уникальная табличка, которой она награждает лучшие салоны красоты, спа-комплексы и барбершопы.

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Также Филоновая является довольно успешным блогером. У нее 778 тысяч подписчиков в Instagram.

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Впервые на "Новый канал" Филонова пришла на сьемки проекта "Кто против блондинок?". После этого она принимала участие в таких шоу как "Я - герой", "Пой, если сможешь", "Светлые головы", "Пакуй валізи, "Пираньи".

Напомним, под Радой устроили оригинальную акцию из-за фальсификаций на выборах в Умани.

Ранее кандидаты в мэры Киева устроили разборки в прямом эфире.