Кандидаты в мэры Киева устроили разборки в прямом эфире: видео перепалки

Кандидаты в мэры Киева поскандалили в прямом эфире (иллюстративное фото: flickr.com)

Оппоненты поиграли в "обидные ассоциации", пытаясь уколоть друг друга

Кандидаты в мэры Киева Борислав Береза и Егор Фирсов поскандалили во время телевизионной передачи и обменялись упреками и оскорблениями. Причем в прямом эфире прозвучали также грубые выражения.

Словесная перепалка политиков произошла в программе "Всьо по бєспрєдєлу" на "Апостроф TV".

Конфликт вспыхнул после того, как экс-нардеп и бывшый в.и.о. главы Госэкоинспекции Украины Фирсов в спиче назвал своего оппонента Розенблатом.

Береза резко отреагировал на такое "сравнение" со своим тезкой Бориславом Розенблатом - бывшим народным депутатом, фигурантом громкого коррупционного "янтарного дела".

"Господин Евгений! Вы го*но, или что? Вы как го*но ведете себя, ей-богу! Вы ведете себя как го*но, и это не в первый раз!" - возмутился кандидат в мэры от "ЭкоПартии", бывший нардеп и член украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Затем политики начали спорить и перебивать друг друга, и Фирсов из "Экологической альтернативы" заверил, что просто случайно перепутал фамилию Березы - мол, Борислав просто ассоциируется у него именно с Розенблатом.

Такое объяснение не удовлетворило Березу, и он в отместку назвал Фирсова Соболевым (общественный деятель и бывший журналист, экс-нардеп и главный "люстратор").

Подобный выпад с фамилией своего тезки Евгений воспринял спокойно и заявил, что с этим "нет никаких проблем!"

Между претендентами на кресло киевского городского главы снова вспыхнули споры, зазвучали упреки, призывы успокоиться и предложения "попить водички".

Видео: Борислав Береза и Егор Фирсов поскандалили в прямом эфире

Ранее сообщалось, что под Винницей подрались кандидаты в депутаты, и потасовка закончилась разбитой головой и стрельбой.

Напомним, перед этим Владимир Вятрович сцепился с Евгением Червоненко в прямом эфире, и политики сильно поругались.