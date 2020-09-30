Зірка "Ревізора" йде в мери Києва: що потрібно знати про неї тим, хто не дивиться ТБ

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Олена Філонова зібралася стати мером Києва

Олена Філонова буде представляти на місцевих виборах партію "Разом сила". Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала телеведучу кандидатом на посаду мера столиці України.

Постанова № 106 опубліковано на сайті Київради. Варто зазначити, що партію "Разом сила", яку представлятиме Філонова, створили громадські організації, включаючи рух "Авто-Євро-Сила".

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Олена Філонова підтвердила участь у виборах мера Києва на своїй сторінці в Instagram.

Вона також записала відео, в якому приїхала у Рава-Руська Львівської області, щоб подивитися, як живе місто, де мером була Ірина Верещук.

Зазначимо, що Олена Філонова є ведучою програми "Нового каналу" "Ревізор" 9, 10, 11 сезону.

Філонова перевіряє чистоту і якість б'юті-закладів України. У неї є рожеві рукавички і унікальна табличка, якою вона нагороджує кращі салони краси, спа-комплекси і барбершопы.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Також Филоновая є досить успішним блогером. У неї 778 тисяч фоловерів в Instagram.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Вперше на "Новий канал" Філонова прийшла на зйомки проєкту "Хто проти блондинок?". Після цього вона брала участь у таких шоу, як "Я - герой", "Співай, якщо зможеш", "Світлі голови", "Пакуй валізи, "Піраньї".

Нагадаємо, під Радою влаштували оригінальну акцію через фальсифікації на виборах в Умані.

Раніше кандидати в мери Києва влаштували розборки в прямому ефірі.