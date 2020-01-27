Звезда мюзикла о Мэри Поппинс и драмы "Маленькая Одесса" пропала в Мексике: что известно

Наталья Андрейченко (Фото: teatr.ru)

Наталья Андрейченко не выходит на связь уже вторые сутки

Советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко в Мексике перестала выходить на связь и продюсер звезды фильмов "Мэри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман" и "Сибириада" обратился за помощью.

Как рассказал представитель и PR-директор 63-летней артистки Ян Трунцев, она в субботу была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, пожаловалась на плохое самочуствие и усталость, из-за чего решила уехать домой.

"После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", - рассказал он в Instagram актрисы.⠀

По словам Трунцева, в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта.

Сейчас звонки не проходят ни на русский номер Андрейченко, ни на американский.

Представитель звезды советских фильмов добавил, что пытается выяснить у ее сына возможную информацию о месте нахождения Натальи Эдуардовны.

Наталья Андрейченко (Фото: teatr.ru)

"Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим", - написал он.

Также Трунцев в комментариях журналистам рассказал, что Андрейченко иногда могла "пропасть" на какое-то время, но не на 2 дня.

"Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у нее поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики. Она мне об этом говорила", - цитирует слова PR-директор издание "360".

Наталья Андрейченко дебютировала в кино в 1975 году, на втором курсе ВГИК, в фильмах "От зари до зари" и "Колыбельная для мужчин". Сейчас на ее счету десятки ролей с фильмах, включая культовую картину "Мэри Поппинс, до свидания!".

Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс (Фото: кадр из фильма)

За роль Катерины Измайловой в фильме "Леди Макбет Мценского уезда" она была номинирована на кинопремию "Ника" в категории "лучшая женская роль".

Андрейченко также снялась в американской криминальной драме "Маленькая Одесса" (1995 год), где ее партнерами выступили такие известные голливудские актеры, как Тим Рот ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Четыре комнаты") и Эдвард Ферлонг ("Терминатор 2: Судный день", "Американская история Икс", "Зверофабрика"). Эта лента на 51-м Венецианском кинофестивале получила Серебряного льва.

В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к мужу - австрийскому актеру и кинорежиссеру Максимилиану Шеллу.

Также Наталья Эдуардовна пробовала себя в качестве певицы - в 1996 году совместно с группой Natasha & GooSee записала альбом MOST.

В 2010 году она стала одним из членов жюри украинского шоу талантов "Украина слезам не верит".

У Андрейченко двое детей: Дмитрий Шелл (сын от первого брака с российским композитором Максимом Дунаевским) и Настасья Шелл (от второго брака).