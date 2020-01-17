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Михаилу Жванецкому диагностировали рак: врачи дали прогноз

STYLERПерсоны    17.01.2020 - 17:15
Михаилу Жванецкому диагностировали рак: врачи дали прогноз
Михаил Жванецкий (фото: kino-teatr.ru)

Михаил Жванецкий активно борется с раком, о котором узнал совсем недавно

Михаил Жванецкий болен раком. О диагнозе знаменитый сатирик узнал еще до Нового года, после чего отправился на родину в Одессу, а сразу по возвращении его отправили в больницу. Об этом сообщают росСМИ.

85-летний народный артист Украины был госпитализирован в больницу Управления делами президента, для того чтобы незамедлительно начать лечение.

Какой именно вид онкологии у юмориста, не сообщается, известно только, что это не самая агрессивная форма рака. Врачи дают благоприятный прогноз - медики надеются, что в скором времени им удастся стабилизировать состояние артиста.

Сообщается также, что Жванецкого часто навещает жена Наталья, которая младше сатирика на 32 года. Кроме того, известно, что артист много прогуливается по коридорам заведения.

"Он достаточно активен, хотя всем заметно подавленное настроение", - сказано в сообщении СМИ.

Ранее сообщалось, что народный артист Украины Михаил Жванецкий снялся в фильме "Одесский пароход", который был сделан по заказу пропагандистского "Россия 1", а главные роли в картине исполнили фанаты "русского мира" Федор Добронравов и Михаил Пореченков.

Напомним, что в феврале 2019 года президент России Владимир Путин вручил Жванецкому орден "За заслуги перед Отечеством" ІІІ степени.

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