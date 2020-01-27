Зірка мюзиклу про Мері Поппінс і драми "Маленька Одеса" зникла в Мексиці: що відомо

Наталія Андрейченко (Фото: teatr.ru)

Наталія Андрейченко не виходить на зв'язок вже другу добу

Радянська, американська і російська актриса Наталя Андрейченко в Мексиці перестала виходити на зв'язок і продюсер зірки фільмів "Мері Поппінс, до побачення", "Військово-польовий роман" та "Сибіріада" звернувся по допомогу.

Як розповів представник і PR-директор 63-річної артистки Ян Трунцев, вона в суботу була в гостях у подруги Марет в Канкуні, поскаржилася на погане самопочуття і втому, через що вирішила поїхати додому.

"Після того, як вона сіла в машину, більше не виходила на зв'язок... Їхати близько години за кермом", - розповів він в Instagram актриси.⠀

За словами Трунцева, в останні дні у неї йшла напружена підготовка до запуску одного проекту.

Зараз дзвінки не проходять ані на російський номер Андрейченко, ані на американський.

Представник зірки радянських фільмів додав, що намагається з'ясувати у її сина можливу інформацію про місце знаходження Наталії Едуардівни.

Наталя Андрейченко (Фото: teatr.ru)

"Ми всі дуже переживаємо, щоб нічого не сталося. Щойно будуть новини, ми обов'язково вам повідомимо", - написав він.

Також Трунцев в коментарях журналістам розповів, що Андрейченко іноді могла "зникнути" на якийсь час, але не на 2 дні.

"Наталія напередодні хворіла. Вона плавала в басейні, і в неї піднімалася температура. Вона застудила вухо, і через це відбулося запалення, і вона пила антибіотики. Вона мені про це казала", - цитує слова PR-директор видання "360".

Наталя Андрейченко дебютувала в кіно в 1975 році, на другому курсі ВДІКУ, у фільмах "Від зорі до зорі" та "Колискова для чоловіків". Зараз на її рахунку десятки ролей з фільмах, включаючи культову картину "Мері Поппінс, до побачення!".

Наталя Андрейченко в ролі Мері Поппінс (Фото: кадр з фільму)

За роль Катерини Ізмайлової у фільмі "Леді Макбет Мценського повіту" вона була номінована на кінопремію "Ніка" в категорії "найкраща жіноча роль".

Андрійченко також знялася в американській кримінальній драмі "Маленька Одеса" (1995 рік), де її партнерами виступили такі відомі голлівудські актори, як Тім Рот ("Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Чотири кімнати") і Едвард Ферлонг ("Термінатор 2: Судний день", "Американська історія Ікс", "Звірофабрика"). Ця стрічка на 51-му Венеціанському кінофестивалі отримала Срібного лева.

У 1991 році Андрейченко емігрувала до США до чоловіка - австрійського актора і кінорежисера Максиміліана Шелла.

Також Наталія Едуардівна пробувала себе в ролі співачки - в 1996 році спільно з групою Natasha & GooSee записала альбом MOST.

У 2010 році вона стала однією з членів журі українського шоу талантів "Україна сльозам не вірить".

У Андрейченко двоє дітей: Дмитро Шелл (син від першого шлюбу з російським композитором Максимом Дунаєвським) та Настасья Шелл (від другого шлюбу).