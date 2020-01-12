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Звезда "Моей прекрасной няни" отравилась: актриса прокомментировала свое состояние

STYLERПерсоны    12.01.2020 - 17:14
Звезда "Моей прекрасной няни" отравилась: актриса прокомментировала свое состояние
Скорая помощь (фото: wikimedia.org)

Актриса Галина Польских отреагировала на заявления СМИ о ее госпитализации

Известная российская актриса Галина Польских, сыгравшая в одном из эпизодов сериала "Моя прекрасная няня", рассказала о своем самочувствии после появления в российских СМИ заявлений о ее госпитализации. 12 января появились сообщения, что легендарная артистка почувствовала острое недомогание утром в Москве и, даже, что у актрисы резко подскочило давление.

Сейчас Глине Польских 80 лет. Медики сообщили, что будет решаться вопрос о госпитализации знаменитости. По всей видимости, артистка отказалась ехать в больницу.

Вскоре Галина Польских рассказала о состоянии своего здоровья и прокомментировала слухи о своей госпитализации.

"Я отравилась, что-то не то съела, вызвала скорую. Никакого криза у меня, слава Богу, не было. Это все клевета и вранье, не верьте. Сейчас чувствую себя хорошо, дома уже", – передает слова актрисы "Вечерняя Москва".

Звезда &quot;Моей прекрасной няни&quot; отравилась: актриса прокомментировала свое состояние

Галина Польских (фото: Telegram-канал Mash)

Напомним, что Галина Польских сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди ее самых запоминающихся работ – роли в картинах "По семейным обстоятельствам", "Человек с бульвара Капуцинов", "Любить по-русски", "Леди Босс", "Моя прекрасная няня" и другие.

Стоит напомнить, что ранее Заворотнюк обратилась к людям.

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