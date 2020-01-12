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Зірка "Моєї прекрасної няні" отруїлася: актриса прокоментувала свій стан

STYLERПерсони    12.01.2020 - 17:14
Зірка "Моєї прекрасної няні" отруїлася: актриса прокоментувала свій стан
Швидка допомога (фото: wikimedia.org)

Актриса Галина Польських відреагувала на заяви ЗМІ про її госпіталізацію

Відома російська актриса Галина Польських, яка зіграла в одному з епізодів серіалу "Моя прекрасна няня", розповіла про своє самопочуття після появи в російських ЗМІ заяв про її госпіталізацію. 12 січня з'явилися повідомлення, що легендарна артистка відчула гостре нездужання вранці в Москві і, навіть, що у актриси різко підскочив тиск.

Зараз Глині Польських 80 років. Медики повідомили, що буде вирішуватися питання про госпіталізацію знаменитості. По всій видимості, артистка відмовилася їхати в лікарню.

Незабаром Галина Польських розповіла про стан свого здоров'я і прокоментувала чутки про свою госпіталізацію.

"Я отруїлася, щось не те з'їла, викликала швидку. Ніякого кризу у мене, слава Богу, не було. Це все наклеп і брехня, не вірте. Зараз відчуваю себе добре, будинки вже", – передає слова акторки "Вечірня Москва".

Зірка &quot;Моєї прекрасної няні&quot; отруїлася: актриса прокоментувала свій стан

Галина Польських (фото: Telegram-канал Mash)

Нагадаємо, що Галина Польських зіграла більш ніж в 100 фільмах і серіалах. Серед її найбільш пам'ятних робіт – ролі в картинах "За сімейними обставинами", "Людина з бульвару Капуцинів", "Любити по-російськи", "Леді Бос", "Моя прекрасна няня" та інші.

Варто нагадати, що Заворотнюк звернулася до людей.

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